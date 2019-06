"Non Solo Sport Race", maxi modifiche alla viabilità: quasi 50 vie coinvolte

Quasi 50 vie coinvolte: maxi modifiche alla viabilità in vista della "Non Solo Sport Race", in programma domenica 23 giugno.

Le modifiche

Ad annunciarlo è il Comune di Padova con una specifica ordinanza, in cui si stabilisce "la chiusura temporanea al traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al transito degli atleti partecipanti alla marcia podistica 'Non Solo Sport Race', dei seguenti tratti stradali: Prato della Valle, via Carducci, via Mario, via Quattro Novembre, via Santa Maria in Vanzo, via Colombo, via Marconi, via S. Alberto Magno, via Riello, via Dimesse, via Del Seminario, ponte San Gregorio Barbarigo, via Venti Settembre, piazza Del Castello, via San Tomaso, ponte S. Agostino, riviera Paleocapa, via Moro, via Euganea, via Del Vescovado, via Randelli, piazza Duomo, via Arco Valaresso, via Accademia, via Dondi Dall’Orologio, via Livello, piazza Terrani, via Rolando Da Piazzola, ponte San Leonardo, via Savonarola, via Fucinato, via beato Pellegrino, via Petrarca, via Del Carmine, via Giotto, via Matteotti, largo Europa, corso e piazza Garibaldi, via Battisti, via Santa Sofia, via San Francesco, via Cesarotti, piazza Del Santo, via Belludi, via Memmo, via Umberto I, via Rudena e via Cappelli domenica 23 giugno dalle ore 20 alle ore 23".