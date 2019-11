Radar "intelligente" pro tram e nuovo attraversamento pedonale: migliora la viabilità alla Guizza

Una vera "manna dal cielo" per chi abitualmente transita da quelle parti: migliora la viabilità in zona Guizza grazie alle migliorie previste per un'importante rotatoria del quartiere.

L'intervento

Per la precisione si tratta della rotonda tra via Santa Maria Assunta e via Guizza Conselvana: l'annuncio è stato dato dall'assessore Andrea Micalizzi. La novità principale riguarda i "radar" che consentono di monitorare l'arrivo dei tram e di regolare in modo intelligente i semafori (sui quali sono stati installati) per consentirne il transito senza incidere sul traffico. La rotatoria presenterà inoltre il 30% di segnaletica in meno - così da non confondere gli automobilisti - e verrà anche aggiunto un attraversamento pedonale.

«Abbiamo deciso - ha spiegato il vice sindaco, Arturo Lorenzoni - di rivedere la sistemazione della rotonda posta tra via Santa Maria Assunta, via Guizza e via Genovesi perché sappiamo essere un punto delicato per la sicurezza, dove transitano tram, auto e pedoni. Abbiamo dotato l'incrocio di un nuovo dispositivo elettronico di segnalazione di presenza dei veicoli del tram, utile per ridurre i tempi di attesa e migliorare la semaforizzazione dell'incrocio; al tempo stesso elimineremo parte della segnaletica, che oggi rischia di confondere chi passa più che garantirne la sicurezza. Operazioni specifiche, ma credo utili a migliorare la vita delle persone. Anche la pavimentazione per i pedoni e le biciclette verrà rivista, per facilitare i transiti di tutti. Sappiamo che è un punto delicato della città, molto complesso su cui intervenire. Siamo certi che queste piccole migliorie, che come primo scopo hanno garantire la sicurezza, potranno semplificare il transito in un punto cruciale per la mobilità cittadina».