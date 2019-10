Auto e Moto d'Epoca, l'elenco delle modifiche alla viabilità e dei parcheggi a disposizione

In occasione della fiera Auto e Moto d’Epoca il Settore polizia locale del Comune di Padova, in collaborazione con gli organizzatori dell’evento, ha previsto una serie di modifiche di viabilità e di aree di sosta a disposizione dei visitatori.

Viabilità

Mercoledì 23 ottobre dalle ore 9 alle ore 17 in via Tommaseo, nel tratto compreso fra via Bassi e via Goldoni, è prevista l'occupazione della semi carreggiata di marcia in direzione del centro città per consentire la sosta dei mezzi pesanti che trasportano i veicoli da porre in esposizione e conseguente scarico degli stessi. Il traffico veicolare pubblico e privato verrà comunque garantito in entrambi i sensi.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre dalle ore 8 alle ore 20 è prevista la chiusura totale della carreggiata di via Tommaseo, tratto compreso fra via Rismondo e via Goldoni. Il traffico verrà deviato nelle arterie retrostanti la fiera. Il trasporto pubblico subirà delle deviazioni di linea all’altezza di piazzale della Stanga in direzione degli Ospedali (per gli autobus provenienti da Est) e dall’intersezione Pace-Tommaseo in direzione degli Ospedali (per gli autobus provenienti dalla Stazione). Il servizio taxi stazionerà nel tratto di via Tommaseo compreso fra la rotatoria di via Rismondo e via Bassi (successivamente saranno posizionate le strutture di sicurezza in cemento). L’entrata e l’uscita di detti veicoli avverrà dall’intersezione Tommaseo-Rismondo. La Polizia Locale sarà presente nell’area del polo fieristico per garantire la fluidità della circolazione veicolare.

Parcheggi

Le aree di sosta a disposizione dei visitatori, da cui è possibile raggiungere la fiera con un breve tragitto a piedi, sono:

park Fiera Nord - via Goldoni

park Tommaseo - via Tommaseo

park Mantegna - via San Murialdo

park Padova Centro - via Trieste

park piazzale Boschetti - via Trieste

park Metropark - p.le Stazione

park La Cittadella - via Masini

park Padova Stazione - via Mameli

park Pace - viale della Pace

Sabato 26 e domenica 27 ottobre verrà allestito un park straordinario in viale della Pace (prima corsia di marcia ambo i lati). A queste si aggiungono le aree di sosta a raso aperte al pubblico poste nelle vie attigue e in prossimità della Fiera: via degli Scrovegni, via Berchet, via Rezzonico, via Berlinguer, via Piccinato, via Nancy, via Goldoni, via Trieste, via Delù. Gli accessi ed i parcheggi per disabili sono così previsti: Park Interrato padiglioni 7 e 8 - via Rismondo, Park Fiera Nord - via Goldoni. Si invita inoltre a usare le aree anche i parcheggi scambiatori nord (via Pontevigodarzere) e sud (via Guizza) del metrobus e a scendere in piazzale Stazione per la Fiera.