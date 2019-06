Ciottolato da sistemare urgentemente: chiusa la via in pieno centro storico

“L’azienda AcegasApsAmga deve provvedere al rifacimento della pavimentazione stradale in ciottolo, a seguito di manomissione della stessa effettuata per la riparazione della condotta fognaria”: così inizia l'ordinanza comunale che annuncia la chiusura di via San Gregorio Barbarigo nel tratto compreso tra via Del Vescovado e via Marsala.

Senso unico

L'ordinanza stabilisce la chiusura da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno con tanto di “inversione temporanea del senso unico di circolazione di via Degli Obizzi, tratto compreso tra via San Martino e Solferino e via Marsala, con questa nuova direzione di marcia, per il medesimo periodo”.

Diretto Piazze

Ad essere interessata dalla chiusura è anche la linea di autobus urbana Diretto Piazze, che verrà deviata. A comunicarlo è Busitalia Veneto, che indica quali fermate sospese “Euganea 53; Vescovado 59; Vescovado ang. Barbarigo; Barbarigo 52: XX Settembre 9” e quali fermate sostitutive “Tito Livio 43; Sorio 15”.