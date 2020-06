Professori con le mascherine e tanta emozione: Francesco ci racconta il suo esame di maturità

«Sono felice». Soprattutto di essersi «tolto questo peso»: Francesco è stato il secondo a svolgere mercoledì 17 giugno l'esame di maturità al liceo classico "Tito Livio" di Padova.

L'esame

Francesco giustamente sorride: «Penso sia andata bene, io sono contento onestamente di essermi tolto questo peso. È stato un esame molto cordiale, i professori si sono dimostrati molto disponibili e sono felice dell'ambiente di aiuto reciproco». E ci racconta le modalità dell'esame: «Sia io che i professori avevamo la mascherina, io ero seduto al centro e loro intorno a distanza e a semicerchio. Sul Lim sono stati proiettati i testi da me prodotti e i professori mi hanno poi posto alcune domande. È stato un esame lungo ma è andata». Conclusione doverosa sull'esame in presenza: «Sono contento di averlo fatto a scuola e non su Zoom, avevo fiducia di poter tornare in classe anche solo per l'esame». E la notte prima degli esami? «Si dorme poco e male, ma adesso sto proprio bene». Complimenti Francesco!