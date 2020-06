Otto giovani videomaker all’opera: al via le riprese per valorizzare il territorio euganeo

Entra nel vivo il lavoro del laboratorio “Video Service della ruralità” che sta coinvolgendo il gruppo di otto giovani videomaker under 35 che hanno risposto alla call lanciata dal GAL Patavino a inizio anno. Dopo una prima fase in aula dedicata alla progettazione e alla scrittura, da lunedì 15 inizieranno, infatti, le riprese per il primo dei nuovi video dedicati alla promozione del territorio che saranno realizzati e presentati nel corso dei prossimi mesi.

I video

Il primo video in programma proseguirà la serie “In viaggio” – che aveva visto protagonista lo scorso anno nella “prima puntata” Alessandro Gallo, ciclista e viaggiatore padovano (guarda il video) – e sarà dedicato al tema “Antiche vie della fede”, un percorso che ci accompagnerà da Monselice, ai piedi dei Colli Euganei, al fiume Adige. Voce e volto di questo itinerario alla scoperta di alcuni affascinanti luoghi della spiritualità del territorio sarà la giornalista e blogger Alessandra Beltrame.

Ulteriori info web

https://www.galpatavino.it/a-marzo-arrivano-le-nuove-visite-guidate-gratuite-daicollialladige/

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020

Organismo responsabile dell’informazione: GAL Patavino

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste

Iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.