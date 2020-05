Per riviverle, almeno online: il video emozionale dedicato alle celebrazioni per Sant'Antonio

Durante le giornate del Santo del 2019 Mattia Candian, Serena Marcon e Andre Guidot di Mediatrama hanno avuto l’occasione, grazie ai Frati di Sant’Antonio, alla Diocesi di Padova, e all’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, di poter filmare gli eventi che avvengono i giorni precedenti al 13 giugno.

Il video

Il team di Mediatrama, con questo materiale provvidenzialmente girato lo scorso anno, ha realizzato alcuni video di taglio cinematografico e moderno, con l’idea che questi contenuti abbiano visibilità soprattutto online, tanto più oggi che, per motivi contingenti, non tutti potranno partecipare ad un evento così importante come la celebrazione del Santo. Oltre a due video dedicati al racconto degli eventi che avvengono nella Tredicina del Santo (uno di due minuti con un montaggio tradizionale ed uno di un minuto molto più moderno e pensato principalmente per i social network), il team creativo di Mediatrama ha pensato di digitalizzare in una serie di video chiamata “Vivere S.Antonio a Padova” tutte quelle esperienze che sono collegate a livello turistico e religioso alla celebrazione di S.Antonio. È stato realizzato un episodio a Camposampiero, dove sorgeva il noce da cui S.Antonio era solito pregare; uno all’Arcella, in occasione della Rievocazione storica del Transito di Sant’Antonio, uno durante la Processione del 13 Giugno ed è in fase di realizzazione uno sulla Basilica del Santo. L’obiettivo di questi video è quello di dare delle informazioni dettagliate e aneddotiche rispetto ad una manifestazione che per afflusso di gente, per tradizione e per valore sacro ha un importanza internazionale. Per i fedeli sarà un materiale utile per sentirsi vicini nella fede anche a distanza, per i laici sarà un occasione per scoprire il fascino incredibile del Santo e del territorio che lo ha accolto.