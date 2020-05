Ripartenza, a Montagnana il sindaco incontra in videocoferenza gli operatori del commercio

«Montagnana vuole ripartire, è nelle condizioni per garantire acquisti e turismo in sicurezza». Il sindaco Loredana Borghesan ne è convinta e per coinvolgere attivamente nella ripartenza esercenti e negozianti ha organizzato una serie di incontri sulla piattaforma Zoom.

Questioni concrete

«Parleremo di misure concrete per rispettare il distanziamento sociale, ma anche dell’organizzazione di plateatici e di servizi, incontrandoci con gruppi di attività economiche omogenee - spiega il sindaco -. Il Comune si farà garante di misure condivise e cercherà di trovare modalità di lavoro per facilitare al massimo i cittadini a riprendere con responsabilità le proprie abitudini nel fare la spesa, nel fare acquisti, nell’utilizzare i servizi locali. Siamo consapevoli che sarà una fase delicata e fondamentale per riappropriarci dei nostri spazi e della nostra libertà».

Il calendario e l'adesione

Venerdì 8 maggio alle 15 l’invito al collegamento è dedicato ai pubblici esercizi, ai ristoranti e alle pasticcerie, mentre lunedì 11 maggio alle 14.30 potranno collegarsi gli operatori del settore abbigliamento e calzature, elettrodomestici e telefonia. Martedì 12 maggio sempre alle 14.30 l’appuntamento è per estetisti, parrucchieri, profumerie, erboristerie e gioiellerie; mercoledì per alimentari, frutta, carne, panifici, farmacie, tabacchi, cartolerie, edicole e negozi di ottica. Giovedì 14 maggio alle 15 la videoconferenza è riservata a ristoranti, bed&breakfast, servizi di promozione e animazione turistica; martedì 19 maggio alle 18.30 sarà la volta di imprese agricole e agrituristiche. L’ultimo appuntamento mercoledì 20 maggio ancora alle

18.30 è dedicato alle associazioni culturali. Per partecipare sarà necessario dichiarare la propria adesione al numero 340.6616719 oppure al numero 348.9373274. Il link per accedere alla videoconferenza sarà inviato dal recapito WhatsApp del Gruppo “Le vie del Borgo”.

L'appello

«Vogliamo affrontare il tema della ripartenza valorizzando e non mortificando le abitudini dei nostri cittadini nell’approccio alla vita commerciale della città - anticipa l’assessore al commercio Giulia Marchioro -. A Montagnana l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi di ristorazione è realizzato in un contesto urbanistico ed architettonico privilegiato da grandi spazi.

Li sfrutteremo». «Ancora non conosciamo i protocolli da adottare per garantire misure di distanziamento sociale, anche se a livello locale siamo in grado di individuare idonei strumenti di sicurezza a garanzia dei consumatori, degli utenti e dei turisti - aggiunge Borghesan -. Sarebbe importante che il Governo prendesse in considerazione l’esperienza dei sindaci, che più di tutti continuano a raccogliere preziose indicazioni concrete dal territorio».