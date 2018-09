Un torneo di videogames in banca? A Padova si può: è tempo di "Intesa Sanpaolo Heartstone Cup"

Prendete un videogioco di culto. Aggiungeteci dei 'gamers' incalliti. E dite loro che in caso di vittoria potranno competere alla "Milan Games Week 2018". Manca solo una location per disputare la fase di qualificazione. O meglio, mancherebbe. Perché gli organizatori l'hanno già trovata. Anche se non è delle più abituali: la quinta tappa del torneo “Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup”, in programma venerdì 21 settembre dalle ore 16 alle ore 20 a Padova, si terrà... in una banca.

La tappa padovana

Per la precisione nella filale Intesa Sanpaolo di Prato della Valle 112, rinnovata nel segno dell’apertura e della condivisione degli spazi. Il motivo di tale scelta? Presto detto: i numeri da capogiro degli Esports (giochi elettronici praticati a livello competitivo) sono ormai cosa nota, tanto che solamente in Italia sono oltre 260mila le persone che seguono quotidianamente le competizioni di videogiochi. E nel nostro paese a credere fermamente nel potenziale di questo nuovo trend c’è il primo gruppo bancario italiano, Intesa Sanpaolo, che per il secondo anno consecutivo sarà partner istituzionale di Milan Games Week 2018, la manifestazione italiana del videogioco che si terrà dal 5 al 7 ottobre presso Fiera Milano Rho, con un’iniziativa che stringe ancora di più il suo legame con gli Esports. Si tratta dell’"Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup", un torneo dal vivo dal sapore fantasy organizzato da PG Esports, che permetterà ai partecipanti di sfidarsi in alcune filiali bancarie distribuite in tutta Italia con il videogioco di carte collezionabili Hearthstone, per l’occasione con account completamente sbloccati in cui tutte le collezioni di carte saranno disponibili gratuitamente. Partito il 7 settembre, si sta spostando per otto tappe in sette diverse regioni. Il gran finale sarà proprio alla Milan Games Week all’interno dell’imponente PG Arena, dove 16 fra i migliori giocatori si contenderanno un montepremi di 6.000 euro. Le iscrizioni sono aperte sul sito https://hearthstonecup.pge.gg/.

"Heartstone"

Hearthstone è un videogioco di carte strategico adatto a tutti, semplice da imparare e incredibilmente divertente. I giocatori si affrontano a turni usando i loro mazzi di carte personalizzabili per lanciare incantesimi, evocare creature, usare abilità eroiche e chiamare al proprio fianco alleati leggendari con cui sconfiggere l’avversario. Una vera e propria mania che ha stregato più di 70 milioni di giocatori in tutto il mondo e che arriva per la prima volta in banca, a dimostrazione del fatto che, in nome di una sana competizione, si possono unire anche mondi solo apparentemente distanti secondo la filosofia della condivisione, il principio ispiratore dei progetti culturali e commerciali del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La fase finale

Dopo la prima fase di selezione disputata all’interno delle filiali, che per l’occasione accoglieranno attorno ai tavoli dell’area living le sessioni di gioco degli appassionati, ci sarà un’ulteriore possibilità per accedere alla finale grazie al Last Chance Qualifier, che si terrà il 5 ottobre presso l’area di Intesa Sanpaolo del Radio 105 MGW ESPORTS SHOW, il nuovo padiglione di Milan Games Week interamente dedicato al mondo Esports. Il vincitore di ciascun Qualifier e i migliori 8 del Last Chance Qualifier potranno partecipare al torneo finale che si disputerà sabato 6 ottobre nel Radio 105 MGW ESPORTS SHOW. Per le semifinali e le finali, la sfida si sposterà invece all’interno della PG Arena, un vero e proprio teatro dei videogiochi in cui almeno un migliaio di spettatori potrà assistere alle competizioni organizzate da PG Esports. Ed è proprio davanti a questa folla di appassionati che i finalisti di “Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup” si sfideranno per ottenere il titolo italiano.