Vigili del fuoco, contributo di 150.000 euro grazie al via libera della Giunta regionale

La giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, ha dato l'ok a una delibera che approva uno schema di convenzione con la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige che prevede la concessione di un contributo di 150.000 euro per la fornitura di attrezzatture e mezzi.

Il contributo

Sottolinea l'assessore Bottacin: «I distaccamenti con personale volontario appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresentano per la Regione del Veneto un presidio fondamentale per il soccorso tecnico urgente, soprattutto in quei territori che sono più lontani dai principali centri urbani. Pensiamo, ad esempio, a tutte le aree montane del bellunese, del vicentino e del veronese, ma non solo». In Veneto sono presenti 30 distaccamenti di personale Volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari: 21 si trovano in provincia di Belluno, 2 nelle province di Treviso, Vicenza, Verona e Venezia e uno nella provincia di Padova. In totale sono 500 i volontari che vi operano. Aggiunge Gianpaolo Bottacin: «La sottoscrizione della convenzione che abbiamo approvato in giunta permetterà ai distaccamenti di usufruire di attrezzatture e mezzi da assegnare ai distaccamenti in parola. La ripartizione del contributo avverrà in base alle esigenze che la direzione interregionale dei Vigili del Fuoco evidenzierà. Ciò, oltre a rafforzare lo stretto legame di collaborazione della Regione e Vigili del Fuoco, permetterà al personale volontario di disporre di più adeguate attrezzatture e moderni mezzi. Elementi che, visti gli scenari di intervento, sono sempre più essenziali a tutela della sicurezza di tutta la popolazione».