Vigili del fuoco, Fabio Dattilo insignito del sigillo della città di Padova

Fabio Dattilo, capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato insignito nella mattinata di lunedì 7 gennaio dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, dell’onorificenza del sigillo della città.

L'onorificenza

Il sindaco Giordani ha ricordato agli ospiti le doti umane e professionali del capo del corpo dei pompieri: «Omaggiarlo con il Sigillo della Città è il minimo che potevamo fare per ringraziarlo di quanto ha fatto come comandante a Padova e nel Veneto. Padova ancora una volta si conferma una città che mette a disposizione del Paese persone di grande valore, e questo non può che essere per noi una grande soddisfazione». Una grande emozione per Fabio Dattilo, che ha ringraziato tutti per l'importante conferimento: «Padova mi ha adottato. È una citta che riesce a costruire sinergie che difficilmente si trovano altrove. Spero di onorare ancora Padova con il mio lavoro, ora al servizio del Paese».

La carriera

Dattilo, calabrese di origine e padovano d’adozione, ha svolto gran parte della propria carriera professionale in Veneto e particolarmente a Padova, dove tuttora risiede. Dattilo si è laureato nel 1981 in ingegneria all'ombra del Santo, dove ha svolto il ruolo di funzionario presso il comando e l’ispettorato dei vigili del fuoco, quello di comandante nello scorso decennio nonché di direttore interregionale del Veneto e Trentino-Alto Adige.