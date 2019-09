"Villaggio di Croce Rossa": domenica festa in piazza con i volontari e le infermiere

La Croce Rossa Italiana scende in strada nella suggestiva cornice di Piazza della Frutta per far conoscere tutte le attività e i servizi svolti dai volontari, dalle infermiere volontarie e dal corpo militare. L'appuntamento è per domenica 29 settembre dalle 10 alle 18. L'iniziativa, patrocinata da comune di Padova, è denominata “Villaggio di Croce Rossa”, perché il visitatore, che potrà essere anche parte attiva, entrerà in uno spazio fisico che lo porterà a conoscere le peculiarità della Croce Rossa Italiana, immerso in una particolare scenografia.

Le iniziative della giornata

Ci saranno per tutto il giorno stand informativi, dimostrazioni di vario genere tra le quali disostruzione delle vie aeree pediatriche, rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore automatico, allestimento di un posto medico avanzato e alcune simulazioni. Numerose anche le attività di intrattenimento per le fasce più giovani, programmate lungo tutto l'arco della giornata. Saranno fornite le informazioni sui numerosi servizi offerti e sulle possibilità di accesso ai corsi realizzati dalla CRI. Vi sarà la possibilità di toccare con mano i vari mezzi in uso, sia civili che militari, e le “strutture speciali” come il Posto Medico Avanzato e la tenda pneumatica. Durante l’evento ci sarà un momento istituzionale per la consegna di varie benemerenze.

Gli appuntamenti

Nel dettaglio il programma della giornata:

Ore 10:00 Apertura del Villaggio di Croce Rossa

Ore 11:00 Simulazione incidente in territorio extra ospedaliero

Ore 11:30 Esposizione della Campagna “Non sono un bersaglio”

Ore 14:30 Manovre salvavita su adulti e pediatrici

Ore 15:30 Consegna ai volontari croci di anzianità e saluti delle autorità

Ore 17.00 Dimostrazione unità cinofile di Croce Rossa

Ore 18:00 Chiusura del villaggio