SuperEnalotto sfiorato il jackpot nel padovano: centrato un 5 da 63mila euro

Jackpot del SuperEnalotto sfiorato in Veneto: nel concorso mercoledì sera un giocatore di Rovolon, in provincia di Padova, ha centrato un 5 da 62.642,30 euro. A darne notizia è Agipronews.

L'ultimo 6

La schedina vincente è stata giocata al Banco Lotto di via del Commercio 2. Il Jackpot per chi centrerà la sestina esatta, nel frattempo, ha raggiunto i 61,5 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato il 17 settembre 2019, con 66,3 milioni di euro finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Veneto il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.