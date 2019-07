Tutta questione di “ingegno”: vincita record per “I tre Forcellini”

E chi li ferma più? Nuovo exploit de “I tre Forcellini” a “Reazione a Catena”: i tre studenti dell’Università di Padova hanno nuovamente sbancato il quiz di Rai 1 vincendo 86.000 euro.

La vincita

La parola vincente? “Ingegno”, che si incastrava alla perfezione con “Bisogno” e “Alzata” nell’ultima catena. E all’accensione della luce verde Alessandro, Gianluca e Simone sono schizzati in piedi per esultare ed abbracciarsi, prendendosi i complimenti del presentatore Marco Liorni e gli applausi del pubblico in studio.