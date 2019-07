Con questa fanno 100.000 euro a "persona": nuova vittoria de "I tre Forcellini"

300mila euro. Cent più cent meno. Dividete la maxi--cifra per tre, e otterrete 100mila euro a "cranio". Anzi, a "persona": grazie all'ennesima parola finale indovinata "I tre Forcellini" trionfano a "Reazione a Catena" incrementando ulteriormente il montepremi vinto.

La vincita

E pensare che questa volta non erano proprio convintissimi: quel "Persona" tra "Bocca" e "Prima" nell'ultima catena che ha chiuso la puntata di mercoledì 10 luglio del quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni non li soddisfaceva a pieno. Eppure anche in questa occasione il ragionamento dei tre studenti dell'Università di Padova è stato perfetto: la parola si illumina di verde, e per Alessandro, Gianluca e Simone è festa grande. Perché è sempre come la prima volta...