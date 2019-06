Un ottimo “motivo” per festeggiare ancora: nuova vittoria per “I tre Forcellini”

17.375 euro giovedì 20 giugno. 74.000 euro lunedì 24 giugno. 9.438 euro mercoledì 26 giugno. In totale fanno 100.813 euro. Perché la matematica non è un'opinione. E loro, che la studiano, lo sanno bene: nuova importante vincita per “I tre Forcellini”, autentici protagonisti di “Reazione a Catena”, quiz su Rai 1 condotto da Marco Liorni.

La vincita

Una vittoria sofferta, quella ottenuta nell'ultima puntata dal trio di studenti dell'Università di Padova (i quali hanno scelto questo nome in “onore” del quartiere in cui si trova la mensa da loro assiduamente frequentata): l'intuizione giusta nell'“Ultima catena” è arrivata dopo aver dimezzato il montepremi rimasto per acquistare il terzo elemento, anche se Alessandro, Gianluca e Simone non erano affatto sicuri che la parola “Motivo” potesse incastrarsi bene sia con “Vento” che con “Fantasia”. Ci ha pensato il conduttore Marco Liorni a dargli la buona notizia, facendoli prima sussultare sulle rispettive sedie e quindi esultare di gusto per i 9.438 euro vinti. Al pari di tutti i padovani, che li hanno subito “adottati a distanza”. E che sono pronti a continuare a tifarli...