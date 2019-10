Gioca 2 euro e ne vince quasi 15mila senza azzeccare nessun numero: colpaccio a Padova

E chi l'ha detto che con lo "0" non si vince nulla? Per informazioni chiedere al fortunato giocatore di Padova che nel concorso delle ore 17 di mercoledì 30 ottobre di "Win For Life Classico" non ha azzeccato alcun numero portandosi a casa la bellezza di 14.668,13 euro.

La vincita

La vincita - come riferisce l'agenzia di stampa Agimeg - è stata realizzata con una schedina "Wfl gioco tastiera" da 2 euro giocata nella Tabaccheria in via San Marco 119. La combinazione vincente del concorso è stata: 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20; Numerone: 18. Fino ad oggi Win for Life con tutte le sue modalità di gioco ha distribuito 454 rendite.