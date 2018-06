Vino dei Colli Euganei e Villa dei Vescovi, il connubio perfetto: dal 7 giugno “Incontro con il produttore”

Siete amanti del vino? Vi piace particolarmente quello nostrano? E vorreste sorseggiarlo in una location d’eccezione? Allora prendete un calendario e preparatevi a cerchiare molte date in rosso: a partire dal 7 giugno e fino a ottobre l’Enoteca Strada del vino Colli Euganei a Villa dei Vescovi a Torreglia ospiterà un ricco calendario di degustazioni guidate. Ogni giovedì sarà protagonista una delle aziende attualmente presenti al punto vendita con una selezione di vini raccontata direttamente dal produttore. Un calendario che permetterà di conoscere in prima persona i vignaioli della Strada del vino, all’interno dell’affascinante scenario di Villa dei Vescovi, patrimonio Fai.

Vini, ma non solo...

A guidare il calendario il tema dei diversi terreni presenti nei Colli Euganei e le loro influenze nelle produzioni vinicole: dai versanti freschi e caratterizzati da terreni argillosi al calore dei suoli “mediterranei e vulcanici” più a sud, passando per il Cuore verde delle nostre particolari colline.

Il microclima, l’esposizione, il suolo a volte marnoso e altre asciutto della scaglia, influiscono sulla vite e sul vino, che ha profumi, colori, sfumature diversi. Vini che riescono a personificare l’anima ancora indomata dei Colli Euganei, la loro origine vulcanica e la loro peculiare conformazione. I vignaioli euganei saranno presenti ad ogni degustazione per guidare alla conoscenza delle note dei loro vini, in un incontro che darà a tutti i partecipanti la possibilità di capire le caratteristiche dei nostri “Vulcanei”: vini da suoli vulcanici. Non solo vino, una data di settembre sarà dedicata all’Olio extravergine di Oliva dei Colli Euganei, con i tre frantoi che attualmente sono presenti in enoteca.

Le date di giugno

Il calendario inizia il 7 giugno, prosegue a luglio e con due date ad agosto per ricominciare sul finire di settembre e terminare ad ottobre.

7 giugno:

“Villa, vite e vino”, Artenio dal Martello presenta i vini della Cantina La Mincana, dai terreni ai piedi dei Colli Euganei.



14 giugno:

“Sulle terre d’Argilla ai piedi del Monte della Madonna” Francesca Callegaro presenta i vini dell’Azienda Reassi, provenienti dai terreni argillosi e calcarei a Nord dei Colli Euganei.



21 giugno:

“Il Monte Rua e la Val Pianzio” Nicola Selmin presenta i vini dell’Azienda Il Pianzio di Galzignano Terme, da terreni marnosi e ricchi di scaglia rossa.



28 giugno:

“I vini Vulcanici nel cuore degli Euganei” Un racconto di tradizione e innovazione in 50 anni di DOC, Franco Zanovello presenta i vini dell’Azienda Cà Lustra, per un viaggio nei diversi terreni della cantina.

Programma completo, info e prezzi

Il programma completo da giugno ad ottobre, che coinvolge tre le altre aziende anche Vignalta, Borin, Le Volpi, Maeli, è aggiornato nel sito: www.stradadelvinocollieuganei.it

Ogni degustazione inizia alle ore 18.00

Costo a persona: € 15,00 da pagare al momento della degustazione in enoteca.

In degustazione: 4 vini di ciascuna azienda con assaggi di prodotto gastronomici locali.



Per iscriversi e partecipare scrivere a: info@stradadelvinocollieuganei.it T. 3319924777 fino alle 12.00 del giorno della degustazione.