I vini dei colli Euganei a casa: abbiamo fatto l’ordine, ecco com’è andata

Detto fatto! Ne avevamo già scritto qui e vi avevamo consigliato di aderire alla bella iniziativa che i vignaioli dei colli hanno messo in atto per venire incontro a tutti coloro che non vogliono proprio rinunciare a bere una buona bottiglia di vino del nostro territorio. Così abbiamo voluto provare il servizio, per capire se effettivamente sia davvero così comodo e immediato. Sì, lo è.

L’ordine

Mercoledì (1 aprile), giorno della settimana a Padova tanto caro per l’aperitivo, ho scelto tra le varie aziende che trovate qui, La Roccola di Cinto Euganeo. Scrivo e mi risponde Alberto, il titolare che subito mi manda il listino. Conosco i miei gusti e scelgo sei bottiglie, faccio un po’ di conti e gli rispondo, sempre tramite WhatsApp, mandandogli le mie preferenze.

“Help quarantena”

Serprino cabernet, merlot, rosè, ecc. Di tutto un po’. Per procedere all’ordine mi chiede se sono disposto a fare un bonifico e nella causale mi lascia libero di sbizzarrire la fantasia, io ho scritto “Help quarantena”. L’azienda, come altre, offre comunque la possibilità di pagare alla consegna con un'aggiunta, in questo caso, di 8 euro. Tutto molto veloce e soprattutto affidabile.

Chi c’è dietro?

Parliamo di imprenditori del territorio che non vedono ora di far conoscere i loro prodotti, di dire “noi ci siamo, eccoci!”, di portare nelle case le loro storie, il loro lavoro, il loro vino.

È ora di fare cin cin

Ho fatto l’ordine mercoledì sera, proprio verso l’ora dell’aperitivo e già alle 12 di venerdì 3 aprile ho ricevuto il tutto, e questo significa che la quarantena può continuare con gli aperitivi online e i cin cin virtuali, ma anche quelli reali e in famiglia in attesa di farli poi direttamente in qualche cantina.

Un momento di allegra scoperta

Questi giorni a casa si possono davvero trasformare in un’esperienza unica, dove la cultura del territorio con i sapori e i profumi ci fa scoprire, come in questo caso, che i vini dei nostri splendidi colli con il loro terreno vulcanico sono davvero unici. Il consiglio è quello di provare il servizio e di scegliere, oltre alle vostre certezze, anche altre bottiglie meno conosciute per rendere questa quarantena davvero un momento di allegra scoperta.

