Per dire no alla violenza sulle donne: torna "Running Hearts", corsa a impatto zero

Domenica 30 settembre agli Impianti del Centro Universitario Sportivo CUS Padova, in via Jacopo Corrado, si tornerà a correre per dire no alla violenza sulle donne. Si svolgerà, infatti, la quinta edizione di Running Hearts, corsa e marcia ludico-motoria a sostegno delle donne vittime di violenza, organizzata da Gruppo Polis, con il supporto di AcegasApsAmga.

Evento a impatto zero

La Multiutility ha deciso di collaborare a questa significativa manifestazione a favore di una causa molto importante, che chiama a raccolta la sensibilità dei cittadini e che conferma il legame dell’Azienda con il territorio. Anche quest’anno, l’iniziativa sarà interamente marchiata "ZeroImpactEvent by AcegasApsAmga", per testimoniare l’impegno concreto di Organizzazione e Multiutility nel minimizzare l’impatto ambientale dell’evento. In particolare, la vocazione green della corsa sarà evidenziata da un servizio di raccolta differenziata ampiamente potenziato e dalla valorizzazione dell’acqua di rete, attraverso l’installazione di speciali erogatori. Tale fornitura di acqua, risorsa di altissima qualità, proveniente dalle risorgive alpine di Villaverla e sottoposta a innumerevoli controlli, permetterà di abbattere notevolmente il consumo di bottigliette d’acqua di plastica. Grazie a queste due azioni congiunte, il pomeriggio del 30 settembre sarà interamente all’insegna della sostenibilità e dei comportamenti ecologici.

I laboratori di riciclo creativo per i bambini

Nell’ambito della manifestazione, ci saranno anche attività adatte ai bambini e alle famiglie. Con l’intento di promuovere lo sviluppo di una cultura ambientale e una sensibilità verso il territorio, grazie ad AcegasApsAmga, a partire dalle ore 16, saranno disponibili attività di education e intrattenimento gratuiti. In particolare, animatori e operatori specializzati organizzeranno laboratori esperienziali di recupero creativo dei rifiuti, in modo da stimolare i piccoli partecipanti a testare diverse tipologie di materiali per capire in modo giocoso e divertente che gli scarti possono diventare oggetti di nuova utilità.

L'omaggio speciale

Tutti gli iscritti alla manifestazione riceveranno in omaggio la T-shirt tecnica dell’evento e un pacco corsa che quest’anno sarà composto da uno specilae gadget fornito da AcegasApsAmga. Ogni partecipante infatti, riceverà una copia gratuita di “24 Ore in AcegasApsAmga”, il libro che racconta l’attività di un’azienda di servizi che opera h24, sette giorni su sette. La chiave di lettura è particolare: l’occhio di bue non viene puntato direttamente sui servizi, ma sulle persone che quel servizio svolgono. Donne e uomini con storie, preoccupazioni e passioni, che attraverso il proprio lavoro offrono un punto di vista obliquo sulle comunità servite.