Il virologo Pregliasco e l'economista Carbone per i Protection Days di Alleanza

Da un lato il virologo Fabrizio Pregliasco parlerà dei rischi legati al Coronavirus, dall’altro l’economista Andrea Carbone, partner di PROGeTICA, Società di consulenza nell’ambito dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, per capire come muoversi in questa fase difficile.

Alleanza Assicurazioni per essere vicina alle famiglie del Triveneto orientale organizza per domani (29 aprile) alle 17.30 un appuntamento dei “Protection Day – web edition”, seminari gratuiti online che affrontano quest’anno anche i temi della salute alla luce dell’emergenza COVID-19. I posti sono limitati, ed è consigliata la registrazione al seguente link: https://bit.ly/protectionday_ alleanza

I Protection Days si inseriscono nel Programma Nazionale di Educazione finanziaria 2020, lanciato lo scorso febbraio da Alleanza. L’obiettivo è continuare a favorire una maggiore consapevolezza tra le famiglie italiane su tematiche come risparmio, investimenti, previdenza e protezione attraverso la condivisione di informazioni su prodotti e regole talvolta di difficile comprensione specie nella complessità del contesto economico e sociale attuale.

In Veneto e Friuli Venezia Giulia, Alleanza Assicurazioni conta oltre 156.862 clienti, attraverso 102 sedi tra Agenzie e punti operativi, distribuiti capillarmente in tutta l’area, che impiegano oltre 792 consulenti assicurativi. Le regioni raccolgono l’11% dei premi della compagnia e nel 2019 rispetto al 2018 ha segnato una crescita del +13%.