Sistema regionale di protezione civile: Bottacin visita il comando forze operative

Mercoledì mattina l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin ha incontrato il generale di corpo d'armata Amedeo Sperotto, comandante delle forze operative nord dell'esercito. Obiettivo principale dell’incontro, svoltosi a Padova nella sede del Comando, è stato approfondire forme di collaborazione tra esercito e regione del Veneto da mettere in atto in caso di necessità.

Condivisione degli sforzi

Durante la visita all'assessore sono state illustrate le diverse attività del comando con particolare riguardo agli aspetti di maggiore interesse per la protezione civile. Abbiamo ragionato sulla possibile condivisione degli sforzi – spiega l’assessore Bottacin - ma anche di obiettivi comuni utili per una sinergia soprattutto, ma non solo, in caso di eventi calamitosi. L'Esercito è una grande risorsa e credo che, per la nostra Protezione Civile, potrebbe rappresentare un'opportunità di ulteriore rafforzamento la cooperazione su alcune progettualità.”