Visita al comando provinciale dei carabinieri, il saluto al personale del generale Visone

Visita del comandante interregionale carabinieri “Vittorio Veneto”, generale di corpo d’armata Aldo Visone, che ha incontrato e visitato il personale delle stazioni di San Martino di Lupari, Camposampiero, Boara Pisani e Vescovana, ha espresso il proprio compiacimento per l’attivita’ svolta a tutela delle comunità e per i risultati operativi raggiunti, soprattutto nelle aree periferiche dove i comandi di stazione sono l’unico presidio di legalità.

Lodi

Il comandante interregionale ha tracciato le linee organizzative per incrementare il livello di operatività dei reparti e per un maggior controllo preventivo ma allo stesso tempo ha tessuto le lodi per il lavoro svolto.