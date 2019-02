La Commissione Affari Sociali della Camera in visita all'hospice pediatrico: «Modello da esportare»

A dir poco soddisfatti. Perché le altissime aspettative sono state pienamente rispettate: visita speciale della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati all'hospice pediatrico di Padova.

La visita

A fare il punto della situazione è stata Arianna Lazzarini, deputata della Lega e segretario della Commissione nonché sindaco di Pozzonovo: «L'Hospice pediatrico di Padova si conferma un'eccellenza della Sanità italiana e un modello di best practices da esportare. La Commissione Affari Sociali della Camera di cui sono Segretario, per la prima volta in assoluto in missione in questo centro, ha potuto constatarlo in prima persona attraverso i numerosi incontri istituzionali con dirigenti sanitari, personale medico ed infermieristico e, non ultime, con genitori e rappresentanti delle associazioni. Un centro all'avanguardia non solo da un punto di vista clinico, ma anche umano e psicologico, visto il supporto che riesce a garantire alla famiglia. La Sanità può e deve essere anche questo affinché nessuno rimanga mai indietro. Noi stiamo lavorando anche per questo».