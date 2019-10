Il vicepresidente della Regione visita Monselice mentre la Rocca diventa set cinematografico

Visita ufficiale mercoledì per il vicepresidente della Regione e assessore al Patrimonio, Gianluca Forcolin, alla Rocca di Monselice.

Giorni speciali

L'incontro è avvenuto su invito del sindaco Giorgia Bedin, che ha fortemente voluto la presenza di Forcolin nello storico nucleo di edifici proprio nei giorni in cui l'area ospita (dal 21 al 25 ottobre) le riprese della serie televisiva "A Discovery of Witches", prodotta da Bad Wolf Ltd. per Sky e Hbo.

Un restauro rilevante

Il vicepresidente insieme ai dirigenti regionali di settore, ha potuto fare il punto sull’andamento dei lavori di manutenzione in corso negli ultimi anni per la conservazione del Mastio della cittadina euganea. «Le opere mirano a ottenere una adeguata valorizzazione del complesso e consentiranno ulteriormente di promuovere la conoscenza della Rocca, un monumento unico nel suo genere a livello internazionale» ha sottolineato Forcolin «Ho confermato al sindaco la disponibilità a condividere, d’intesa con la Soprintendenza, un programma complessivo di recupero e riqualificazione del bene e, al tempo stesso, ho garantito l’impegno a completare, nel rispetto della tutela, il piano manutentivo che come Regione abbiamo avviato negli ultimi anni. Un piano importante, per il quale fino ad ora sono state messe a disposizione risorse per circa un milione di euro».

Nuovi lavori in vista

La prossima tranches dei lavori è attesa già per i prossimi mesi. Il programma prevede infatti la messa in sicurezza del palazzo che ospita la biblioteca, ma saranno realizzate anche ulteriori opere per garantire la massima fruibilità della parte terminale del colle della Rocca.