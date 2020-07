«Eccellenza di livello internazionale»: visita del viceministro Sileri all'Istituto di Ricerca Pediatrica

«Quando vedo strutture così belle penso davvero che l’Italia è competitiva. Tendiamo a guardare sempre fuori dal nostro Paese, come se tutto altrove fosse migliore, ma il bello è qui e questo centro è un’eccellenza anche fuori dai confini nazionali». Così Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, a conclusione della visita all’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, tenutasi nel tardo pomeriggio di venerdì 3 luglio (dopo quella all'Ospedale di Padova) «per ascoltare cosa si sta facendo a livello territoriale e proiettarlo in un’ottica nazionale».

Visita

Accolto dalla direttrice scientifica, prof.ssa Antonella Viola, e dall’amministratore delegato Andrea Camporese, il viceministro Sileri è stato accompagnato in alcuni laboratori dove i ricercatori hanno illustrato le principali ricerche che stanno portando avanti: tra queste l’ingegneria tissutale applicata allo studio dell’ernia diaframmatica congenita, una patologia che colpisce un neonato ogni 2.500 e si caratterizza per la formazione di un “buco” che, ora, si punta a riparare con una “toppa” biologica. Aggiunge Sileri: «Non nascondo un po’ di invidia perché, in questa breve parentesi politica, tornei volentieri a fare il ricercatore. Qui l’eccellenza è fatta di ricerca e formazione». Commento finale della professoressa Viola: «Siamo felici che il viceministro Sileri ci abbia fatto visita. È un segnale che l'Istituto di Ricerca Pediatrica è un punto di riferimento per il sistema sanitario nazionale ed è una soddisfazione per il buon lavoro svolto in tempo di Covid-19 sul fronte della ricerca e della comunicazione della scienza».