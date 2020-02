Sul tetto del mondo: trionfo della padovana Giorgia Ceccato alle Olimpiadi dei giovani chef

Dall’Alta Padovana all’India. Per un trionfo senza precedenti: Giorgia Ceccato, 19enne di Santa Giustina in Colle, è stata eletta miglior giovane chef “ambasciatrice” alle Olimpiadi dei cuochi svoltesi in India.

La vittoria

Un premio di assoluto livello per la studentessa dell’istituto alberghiero “Giuseppe Maffioli” di Castelfranco Veneto, che è riuscita a mettersi in luce alle “Young Chef Olympiad” portando le bontà del Made in Italy e incantando i giurati al punto da aggiudicarsi il titolo, che va ad aggiungersi a quello di campionessa italiana degli chef degli istituti alberghieri d'Italia e alla medaglia d'oro europea per il Finger Food.