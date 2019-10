Well&Fit Woman, la palestra per sole donne anche in Riviera Tito Livio

Well&Fit Woman è un marchio di palestre per sole donne nato e cresciuto a Padova. Da sempre situata nel centro di Padova, da settembre 2019 ha aperto una nuova sede, in rivera Tito Livio. Interesante constatare che la nuova apertura è anche un'opportunità che è nata grazie alla proprietaria dello spazio, che da molto era in disuso.

Fit per sole donne

«Well&Fit Woman lavora con e per le donne, non soltanto per migliorare la salute ed il benessere psicofisico: attraverso la ginnastica finalizzata alla salute e fitness : Circuito 30’, Zumba, Kick & Fit, Pilates, Yoga, Ginnastica Posturale, ma anche come luogo di aggregazione perché tutto viene fatto con grande impegno e passione, da sempre», ha spiegato la titolare, Ana Marques.