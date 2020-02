Zaia: «Numero dei contagiati in regione salito a 25»

Gli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione del Coronavirus in Veneto li ha dati anche domenica 23 febbraio il Governatore Luca Zaia, appena uscito dalla sede della Protezione Civile di Mestre: «Il numero dei contagiati in Veneto è aumentato a venticinque. Tra questi ci sono diciannove contagiati a Vo’, tre operatori di Dolo: una cardiologa, una addetta alle pulizie e un infermiere. E poi c’è un contagiato pure a Mira e ci sono due signori anziani in terapia intensiva all'ospedale di Venezia».