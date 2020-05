Zaia: «Dal primo giugno via la mascherina. Si indossa solo quando serve»

Dalla mezzanotte di domenica 31 maggio scatta la nuova ordinanza che libera dalle mascherine. Lo annuncia il Presidente della Regione, Luca Zaia, nel quotidiano punto stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera: «La mascherina da lunedì primo giugno la si dovrà indossare solo nei luoghi chiusi o dove non si può mantenere la distanza di sicurezza». Poi spiega come ci si deve comportare negli spostamenti in auto: «In macchina si indossa la mascherina se non si è con congiunti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]