Zaia: «Terapia intensiva: non ci sono più malati Covid, ma la partita col virus non è chiusa»

Puntuale anche oggi la conferenza stampa del Presidente della Regione, Luca Zaia. La notizia di oggi è quella più attesa: «Non abbiamo più malati Covid in terapia intensiva. Con oggi, fino a questo istante, con questo bollettino si cala il sipario sui casi di pazienti affetti da Coronavirsu ricoverati nelle terapie intensive». Gli altri dati confermano il trend: «I positivi sono ancora 4 in più in tutta la Regione, l’incidenza dei contagi è sotto lo 0,5 per mille». Un dato inequivocabile.

Respiratori

Il Presidente non vuole si abbassi la guardia, però: «Noi siamo pronti con l’artiglieria pesante nel caso si riproponesse l’emergenza. In magazzino abbiamo almeno un centinaio di respiratori imballati. Un migliaio di terapie intensive riusciamo di certo a garantirle se ce ne fosse ancora bisogno». I pazienti positivi al virus, morti salgono a 1961, più sei rispetto al giorno prima. Seimila e cinquecento i pazienti guariti. Esclusi gli over sessanta e coloro che sono affetti da particolari patologie, potranno donare 650g per la banca del plasma iper-immune. Annunciata la presenza della dottoressa Anna Maria Cattelan, responsabile degli infettivi dell’azienda ospedaliera di Padova e che fa parte del Board Regionale a supporto dell’emergenza Coronavirus per la conferenza stampa di mercoledì 10 giugno.

Virus

«Al di là dei toni trionfali - ricorda Zaia - il virus c’è ancora. Utilizzare le mascherine in condizioni di assembramento e al chiuso è l’invito che faccio. Facciamo tutti questo sacrificio. Ci mettiamo in salvaguardia, ci proteggiamo e incrociamo le dita sperando che il virus non si riproponga il prossimo autunno inverno e poi speriamo davvero di poter dire la parola fine».