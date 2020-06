Incidente Zanardi, l'augurio di Ascom Padova: «Forza Alex, vedi di farcela anche stavolta»

«Una mazzata che non ci voleva proprio. Perché se c’è una cosa che servirebbe in questo momento all’Italia è l’ottimismo con cui Alex Zanardi ha affrontato le difficoltà (e che difficoltà!) della vita. Per cui non posso fare altro che dire: “Forza Alex, per te, per la tua famiglia ma anche per tutti noi, vedi di farcela anche stavolta”». La notizia dell’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi in Toscana ha lasciato i vertici dell’Ascom Confcommercio di Padova nel più profondo sconcerto.

L'augurio

A parlare è il presidente Patrizio Bertin, che aggiunge: «Abbiamo incrociato il campione nello sport e nella vita alla fine del 2017, quando con il libro scritto con Gianluca Gasperini, “Volevo solo pedalare” si è aggiudicato la quarta edizione del premio letterario sportivo “Memo Geremia”. Ebbene: le cronache di quella serata di gala per la consegna del premio parlano di un’aula magna dell’Università di Padova gremita, come si direbbe ad un evento sportivo, “in ogni ordine di posto” e richieste di libri autografati a profusione da parte di un pubblico letteralmente “stregato” dalla personalità di Alex Zanardi. L’augurio è che possa ritornare ad essere la persona che tutta l’Italia ha imparato ad amare e che tra qualche tempo possa tornare a competere nello sport e perché no, nuovamente al “Geremia” con un nuovo libro che, magari, racconti questa nuova, drammatica esperienza».