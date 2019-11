E con questo fanno 74: aperto a Cittadella il nuovo supermercato Aldi

La nuova spesa di Aldi, multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, arriva a Cittadella: inaugurato giovedì 28 novembre il nuovo punto vendita in via Galileo Galilei 12, zona Borgo Vicenza.

Cittadella

Con 13 nuovi collaboratori, il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20. Si estende su una superficie di quasi 1.000 metri quadrati e ospita un parcheggio gratuito di 102 posti auto a disposizione dei clienti. In linea con le politiche di sostenibilità ambientale sostenute dal brand, anche il nuovo punto vendita di Cittadella è alimentato da un impianto fotovoltaico in grado di erogare una potenza “green” di 34,65 kWp. L’offerta Aldi è incentrata su una selezione virtuosa dell’assortimento per far vivere al cliente un’esperienza di acquisto semplice e intuitiva. Qualità, convenienza e freschezza sono al centro della proposta del brand con circa 120 referenze tra frutta e verdura, l’85% di linee a marchio proprio e un assortimento alimentare composto per il 75% da prodotti che nascono dalla collaborazione con fornitori italiani. Proprio in merito alla convenienza, secondo l’indagine di Altroconsumo pubblicata sul mensile Inchieste di ottobre 2019, per il secondo anno consecutivo i negozi Aldi hanno scalato la classifica spesa con prodotti più economici, arrivando al primo posto. L’ampio reparto ortofrutta, ispirato ai mercati rionali, è il primo spazio che dà il benvenuto ai clienti. Da Aldi il Banco dei Sapori rappresenta l’inizio di un importante progetto dedicato alle tipicità regionali italiane, mentre l’accogliente vinoteca offre una selezione accurata e di qualità di vini. Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta alla zona dei prodotti da forno Pan del Dì dove i clienti possono trovare un assortimento fragrante e appena sfornato. Negli store Aldi è possibile coniugare una spesa veloce con una pausa durante gli acquisti grazie al corner Caffè al Dì. Un ampio spazio del negozio è riservato alle promozioni: due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, Aldi propone una variegata offerta di articoli sempre nuovi a prezzi imperdibili. In occasione dell’apertura, da giovedì 28 novembre, si possono trovare offerte in sottocosto. Inoltre, sconto del 30% su tutto il reparto frutta e verdura fino a domenica 8 dicembre.

Continua l’espansione

Con l’apertura di Cittadella, che avviene in contemporanea a quella di Cassola (VI), Aldi raggiunge quota 74 punti vendita in sei regioni del Nord Italia. 20 di questi si trovano in Veneto dove il totale dei collaboratori, ha raggiunto quota 878 occupati.