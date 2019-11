Un'area ricreativa per 300 collaboratori: relax e benessere per lavorare meglio

Un esempio innovativo di welfare aziendale è stato inaugurato nei giorni scorsi alla ZF Padova, per il benessere dei 300 collaboratori dell’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi di propulsione e componenti per imbarcazioni e parte del grande Gruppo tedesco ZF.

Area ricreativa

Nella sede aziendale di Selvazzano Dentro (Padova) è ora disponibile una nuova area dedicata allo svago e al relax dei suoi dipendenti che diventa parte del programma Welfare ZF Padova, accanto a servizi ormai consolidati nell’acquisto di beni e servizi che permettono di usufruire di interessanti vantaggi fiscali. Si tratta di uno spazio dedicato al relax ma anche al divertimento, dove tutti i 300 lavoratori di ZF Padova potranno recarsi per giocare a ping pong o calcio balilla e dove saranno organizzate iniziative di wellbeing per stimolare la creatività e migliorare la qualità della giornata lavorativa. Un differente tipo di benefit che potrà favorire il benessere psico-fisico sul posto di lavoro. È un’iniziativa che guarda alle migliori esperienze internazionali che vedono nel benessere delle persone una chiave fondamentale per lavorare meglio, produrre risultati, sentirsi coinvolti nel progetto aziendale. Motivazioni in cui ZF Padova crede molto e che sta sperimentando con successo, tra le prime aziende del territorio, come spiega Federico Decio, amministratore delegato Zf Padova: «Il mondo dell’occupazione è fortemente cambiato ed in continua trasformazione. Viviamo in una nuova era delle relazioni sul posto di lavoro e in questo contesto è fondamentale individuare quei bisogni che variano in base alle caratteristiche e alle esperienze dei collaboratori. Per tale ragione ZF Padova sta investendo molto nell’analisi, implementazione e costruzione di un piano welfare di successo, anche come riconoscimento delle potenzialità e del valore del nostro capitale umano».

ZF Padova

ZF Padova è parte del Gruppo tedesco fondato nel 1915 dal pioniere dei dirigibili conte Ferdinand von Zeppelin a Friedrichshafen, sul lago di Costanza in Germania. Il Gruppo ZF è leader nel mondo della tecnologia automobilistica e industriale per la produzione e fornitura di trasmissioni, con 148.000 lavoratori in 230 siti produttivi sparsi in 40 paesi nel mondo. È presente a Padova dal 1984, prima in Zona industriale e poi a Selvazzano Dentro, la cui sede è ora capofila della Divisione BU Marine. ZF Padova S.r.l. e il gruppo Marine sono leader nella produzione e commercializzazione di sistemi di propulsione e componenti per tutti i tipi di imbarcazioni: yacht a motore, navi militari, traghetti ad alta velocità, imbarcazioni da lavoro e navi commerciali da 10 a 14.000 KW. Collabora con costruttori di barche, cantieri navali e motoristi in tutto il mondo. Lo stabilimento padovano occupa un’area di 64.000 m², di cui 15.000 m² coperti. Al suo interno lavorano 300 collaboratori garantendo l’intero ciclo produttivo: progettazione, produzione, assemblaggio, spedizione e post vendita. www.zf.com