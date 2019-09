Aziende Piazze / Via VIII Febbraio, 15

Crédit Agricol FriulAdria cresce in Veneto: entro il 2020 apertura hub a Padova

C'è soddisfazione - ha dichiarato Chiara Mio, presidente di Crédit Agricol FriulAdria - un risultato di 34,4 milioni di utile rispetto ad un semestre precedente già brillante non era così scontato. Oltretutto ottenuto in un contesto non favorevole per le banche"