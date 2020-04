Necessità fa virtù: l’enoteca Severino di Padova apre lo shop online

Chi l’avrebbe mai detto? L’enoteca Severino di Padova ha ora uno shop online!

Entrando in enoteca succede quasi sempre qualcosa di magico

È la stessa Enotaca a comunicarlo nel loro sito internet e nella loro pagina facebok: «Ce ne prenderemo cura così come facciamo ogni giorno con la nostra piccola bottega in via del Santo: con i tempi e la passione degli artigiani. O se preferite, al rallentatore. È strano. Eppure chi è passato a trovarci almeno una volta nella vita lo potrà confermare: quando si varca la soglia della vecchia enoteca succede quasi sempre qualcosa di magico. Il tempo sembra fermarsi e ci si sente per un poco al sicuro, come sospesi, in pace col mondo.

L'unicità

Non è facile spiegarlo a parole. Saranno forse i profumi? Saranno i cimeli del rugby? La radiolina analogica sintonizzata sempre sulla stessa stazione o la vecchia lavagna di scuola con i gessi colorati? Sarà la panchetta di legno in mezzo all’unica stanza, o il bancone di marmo che ha più di cent’anni, e chissà quante ne ha viste? Saranno gli scambi di sguardi discreti fra osti e avventori? L’intimità condivisa fra nuovi studenti fuori sede e storici avventori locali? Oppure sono le bottiglie di vino, a portata di mano e tutte vicine, che si sostengono l’una con l’altra alle pareti come non si era mai visto altrove? Sinceramente: nemmeno noi lo sappiamo.

Una piccola bottega online

E adesso? Che cosa potete trovare, da oggi, in questa nuova bottega online? È presto detto: tutte le strane e buone bottiglie di vino naturale che ci sono nella storica bottega di Via del Santo. Dal piccolo produttore che cerca un suo posto nel mondo ai grandi saggi del vino artigianale italiano. Con qualche curiosa escursione negli altri Paesi, giusto per vedere un po’ cosa si muove oltre confine nell’esuberante mondo del bere sano e sostenibile.

Da oggi ci pensa Severino!

Il momento che stiamo vivendo, lo sappiamo, è particolare: speriamo davvero di poterci incontrare di nuovo e prestissimo, e di scambiarci gli abbracci, i baci ed i calici proprio come si faceva una volta! Nel frattempo, da qui, noi proveremo a portarvi un po’ di buon bere a domicilio, da condividere con chi vi è vicino. Da oggi, e per tutto il periodo di quarantena, lo faremo gratuitamente per chi abita a Padova e con un contributo fisso di 13 euro le spedizioni in tutta Italia. Voi dunque rimanete a casa. Che da oggi ci pensa Severino».

