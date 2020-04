Il Gruppo Pam dona 400mila mascherine alla Protezione Civile

Il Gruppo Pam, attraverso le insegne Pam, Panorama ed In’s Mercato, si schiera in prima linea per sostenere la lotta al covid-19 nel proprio territorio di appartenenza donando alla protezione civile 400.000 mascherine destinate ai cittadini della Regione Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Donazione

La donazione arriva a seguito dell’iniziativa “Insieme a te per l’Italia” che ha visto l’insegna Pam Panorama attivare una campagna a sostegno dell’economia Italiana. L’iniziativa consiste nel promuovere la scelta e l'acquisto, in tutti i punti vendita del territorio nazionale, di articoli realizzati e prodotti da aziende con stabilimenti siti in Italia per dare un aiuto concreto garantendo occupazione e reddito alle famiglie italiane e di residenti in Italia.