Per il terzo anno consecutivo: Unox si conferma tra le migliori aziende in cui lavorare in Italia

Unox, azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, è stata premiata tra le migliori aziende per cui lavorare in Italia. La società padovana si è così aggiudicata, per la terza volta consecutiva, la prestigiosa certificazione conferita dal Great Place To Work Certified®.

Il riconoscimento

Great Place to Work è una società di consulenza di respiro internazionale specializzata nell'analisi di clima aziendale, nel suo miglioramento e nell'employer branding. Un'autorità globale in ambito HR che misura il livello di soddisfazione dei propri dipendenti riguardo l'ambiente di lavoro e fornisce gli strumenti volti a perfezionarlo. Quest’anno l’indagine ha coinvolto oltre 57.975 collaboratori di imprese di tutta Italia, intervistati per stilare la classifica che parte proprio dal loro punto di vista. Il sondaggio promosso da Great Place To Work ha misurato il livello di fiducia in azienda attraverso 5 dimensioni: credibilità, rispetto, orgoglio, coesione ed equità. Il successo di Unox è stato soprattutto dato dal fatto che il 90% dei collaboratori intervistati ha confermato che l’azienda “è un eccellente ambiente di lavoro” ed il 91% la definisce come "una realtà dove c’è massima credibilità e coesione". Tra i risultati del sondaggio effettuato spiccano anche percezioni elevatissime riguardo alla facilità di dialogo con i responsabili e al riconoscimento degli errori fatti in buona fede come parte dell’attività lavorativa. Inoltre, il 98% degli intervistati afferma di poter assentarsi da lavoro quando ne ha bisogno e il 100% sostiene di essere trattato in modo imparziale indipendentemente da origine, orientamento e sesso. In generale, il 91% dei collaboratori della società ha dichiarato di essere orgoglioso di lavorare in Unox.

Il commento

Questo il commento di Chiara Franzolin, director of operations: «Abbiamo iniziato il percorso Gptw 4 anni fa, fin dall’inizio con un obiettivo molto chiaro: diventare una Best Workplace entro il 2020. Abbiamo attivato la prima survey nel 2016 e sono emersi immediatamente spunti di miglioramento attraverso i quali abbiamo promosso un dialogo costante rivolto a cogliere immediatamente tutte le opportunità per creare un ambiente di lavoro eccellente. Quello che abbiamo imparato lungo questo percorso è l’importanza dell’ascolto e della comprensione dei punti di vista di tutti, del coinvolgimento nelle decisioni che impattano sulla vita in azienda e nel mantenere vivo un canale di comunicazione continua basata sulla trasparenza e la fiducia tra colleghi. Siamo orgogliosi di essere riusciti a raggiungere il nostro obiettivo con un anno di anticipo, ma siamo soprattutto entusiasti del clima di fiducia e motivazione che si respira ogni giorno» Unox taglia così un importante traguardo, che si aggiunge a un altro significativo riconoscimento ricevuto nel 2019 dal Great Place To Work Institute®: la certificazione come Best Workplace for Millenials, dove Unox si è classificata ai primi posti.

Unox

Fondata a Padova nel 1990, con un fatturato di 134 milioni di Euro nel 2019 e in costante crescita, UNOX Spa progetta, produce e commercializza forni professionali per i settori della ristorazione, del Retail, della pasticceria e panificazione. UNOX Spa crea tecnologia intelligente applicata ai processi di cottura professionale per affiancare coloro, persone e business, che ogni giorno affrontano la sfida di costruire il proprio successo. La società con sede a Cadoneghe, dove sono situati stabilimenti produttivi e Headquarters, è diventata negli anni il primo produttore di forni professionali per numero di pezzi venduti nel mondo. All’estero è attiva con propri uffici e filiali commerciali in 37 paesi nel mondo e i suoi prodotti vengono distribuiti in più di 110 Nazioni. Il Team Unox è composto da più di 650 persone, di cui più di 200 con sede all'estero. Più di 50 professionisti, fisici, ingegneri meccanici, chimici ed aerospaziali, si occupano di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di sviluppare intelligenza e tecnologia applicabile ai processi di cottura più diversi. La forza vendita è costituita da “Active Marketing Chef” chef/commerciali che ogni giorno danno la possibilità ai clienti potenziali di provare il forno all’interno del proprio business ed affiancano gli utilizzatori con suggerimenti e consigli per aiutarli a trarre il massimo vantaggio dall'investimento effettuato.