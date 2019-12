Sabato 30 novembre c'e' stata la sessantaseiesima edizione della premiazione "del lavoro e del progresso economico" da parte della Camera di Commercio di Padova‎.

Concorso

La cerimonia di premiazione del Concorso “Premiazione del Lavoro e del Progresso economico 2019”, svolta presso il Centro Conferenze “Alla Stanga” di Padova, e' organizzata dalla Camera di Commercio per celebrare imprenditori, lavoratori e imprese storiche padovane e cittadini con almeno 35 anni di attività, che hanno acquisito meriti particolari grazie alla loro correttezza commerciale e all’impegno imprenditoriale.

Serlegno

In questa edizione tra i premiati dalla CCIAA, c'e' la storica azienda Serlegno srl di Agna‎ che produce serramenti in legno dal 1957, accompagnata anche da Roberto Forin assessore alle attività produttive di Agna. «La ditta Serlegno - commenta Piva, sindaco di Agna - è tra i protagonisti dell’economia padovana che con la loro operosità si sono distinti per meriti sul lavoro.‎ Ci complimentiamo a nome di tutta la nostra Comunità con la proprietà aziendale e con tutto il loro staff per il presiozo risultato raggiunto».