Sonepar Italia inaugura il nuovo punto vendita a Este: tutte le informazioni

Trasferimento di sede per la filiale Sonepar Italia di Este, che diventa un punto vendita a libero servizio. I nuovi locali sono stati inaugurati ieri, in via delle Industrie 18, al taglio del nastro il sindaco Roberta Gallana e Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia. All’evento presenti clienti, installatori elettrici, impiantisti del territorio e fornitori partner dell’azienda. Sonepar è leader nella distribuzione di materiale elettrico in Italia con 100 punti vendita, ha la sua sede centrale a Padova ed è presente in Veneto con altre 13 filiali. Vende prodotti e componenti per l’automazione industriale e residenziale, materiale illuminotecnico, soluzioni di efficientamento energetico, sistemi per la sicurezza individuale, ferramenta e cavi.

Nuovo punto vendita

«Quello di Este è un punto vendita che sta crescendo in termini di fatturato e profittabilità – dichiara Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia – . I nostri clienti scelgono abitualmente il punto vendita quale canale di contatto preferenziale per i loro acquisti, è anche per questo motivo che stiamo investendo in nuovi format che migliorano l’esperienza di acquisto in store. Il trasferimento e il restyling della filiale di Este va in questa direzione». «Mi complimento per gli ottimi risultati di Sonepar – afferma il sindaco Roberta Gallana - la cui presenza qualifica positivamente la nostra città, da oggi con un nuovo punto vendita innovativo, moderno e funzionale. Più l'economia migliora più la nostra città può svilupparsi e andare incontro ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Sin dall’inizio del nostro mandato amministrativo, abbiamo avviato una serie di iniziative e progetti per sostenere l'occupazione, sviluppare il mercato del lavoro e l’economia, cercando di rendere più semplice il fare impresa. Uno degli spazi più belli di Este, il Chiostro delle Consolazioni, diventerà il “polo del lavoro” dove troveranno spazio il Centro per l’Impiego e l’Inps; un luogo dove promuovere occupazione, formazione ed eventi specifici di recruiting».

Nuovo locali

Ad Este, Sonepar era presente prima in via Atheste con un magazzino, ora, nei nuovi locali i clienti possono scegliere e comparare autonomamente gli articoli. Sugli scaffali sono presenti codici che permettono di visualizzare su smartphone caratteristiche tecniche e prezzi riservati; inoltre, utilizzando la funzione QR Order, presente nell’APP Sonepar, i clienti possono saltare la fila, scannerizzando i codici degli articoli scelti e ritirando velocemente la bolla d’acquisto in cassa. Questo è il secondo punto vendita in Veneto che recepisce nuovi format, per quanto riguarda gli arredi, che hanno un impatto estetico più moderno, e che implementano funzionalità digital all’interno degli spazi fisici.