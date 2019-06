Cibi anti-afa: come combattere il caldo anche a tavola

Indubbiamente, la frase più sentita e ripetuta in questi giorni è: fa caldo. Ma per combattere quest’afa spezza vita, climatizzatori e condizionatori non bastano: è importantissimo infatti assicurare al nostro organismo la giusta energia necessaria per affrontare le temperature più alte.

Tra caldo e sudore, è più facile perdere liquidi e sali minerali, come anche soffrire di ritenzione idrica e sentirsi affaticati dopo aver mangiato.

Il caldo quindi si combatte anche a tavola, scegliendo cibi idratanti e ad alto contenuto di sali minerali, come frutta e verdura.

Mangiarne 5 porzioni al giorno consente di evitare la disidratazione e la perdita eccessiva di sali minerali; inoltre, il potassio contenuto nei vegetali freschi facilita il drenaggio dei liquidi all’interno dei tessuti, alleviando la pesantezza agli arti inferiori.

Ovviamente è anche importantissimo bere molto acqua, mai meno di due litri di acqua al giorno, da incrementare in caso di sport e sudorazione eccessiva; via libera anche a spremute, succhi di frutta, frullati, yogurt, sorbetti.

Gli alimenti per combattere il caldo

Vediamo quali sono i cibi anti-caldo che non dovrebbero mai mancare sulla vostra tavola:

La zucchina - ortaggio con un bassissimo valore calorico, composto per il 95% da acqua . Inoltre è un’ottima fonte di minerali (potassio, ferro, calcio e fosforo), di vitamina A, vitamina C e carotenoidi.

. Inoltre è un’ottima fonte di minerali (potassio, ferro, calcio e fosforo), di vitamina A, vitamina C e carotenoidi. Il cetriolo - costituito per il 96% di acqua, contiene anche vitamina C, aminoacidi e sali minerali importanti come potassio, calcio, fosforo e sodio. Ammorbidisce la pelle rendendola più bella ed elastica, è un buon diuretico, rinfresca ed ha un’azione disintossicante .

importanti come potassio, calcio, fosforo e sodio. Ammorbidisce la pelle rendendola più bella ed elastica, è un buon diuretico, rinfresca ed ha un’azione . Il melone - idratante e rinfrescante, il melone è composto per il 90% di acqua ed è un’ottima fonte di vitamina A e C, fosforo e calcio. Inoltre, l’alta percentuale di potassio presente nella sua polpa ha effetti benefici anche sulla circolazione e sulla pressione arteriosa.

e rinfrescante, il melone è composto per il 90% di acqua ed è un’ottima fonte di vitamina A e C, fosforo e calcio. Inoltre, l’alta percentuale di potassio presente nella sua polpa ha effetti benefici anche sulla circolazione e sulla pressione arteriosa. La pesca – contiene calcio, potassio, ferro ed è ricca di vitamina C. Leggermente lassativa e diuretica, ha proprietà rinfrescanti e disintossicanti, oltre a proteggere la pelle e gli occhi grazie alla presenza di betacarotene.

L’anguria – la polpa dell’anguria è ricca di carotenoidi, sostanze antiossidanti fondamentali per contrastare i radicali liberi. È costituita per oltre il 90% di acqua ma contiene anche una grande varietà di vitamine A, C, B e B6, e di sali minerali come potassio e magnesio, ottimi alleati per combattere il senso di spossatezza dovuto al caldo . È quindi un perfetto alimento dissetante, disintossicante e diuretico.

fondamentali per contrastare i radicali liberi. È costituita per oltre il 90% di acqua ma contiene anche una grande varietà di vitamine A, C, B e B6, e di sali minerali come potassio e magnesio, ottimi alleati per combattere il senso di spossatezza dovuto al . È quindi un perfetto alimento dissetante, disintossicante e diuretico. Il pollo - ha un buon contenuto proteico e una buona quantità di sodio,potassio, fosforo, magnesio, ferro, selenio e vitamine B1 e B2. Inoltre, è molto digeribile.

I consigli in più

Evita bevande alcoliche e zuccherate

Prediligi la frutta di stagione, le verdure crude e il pesce

crude e il pesce Evita gli insaccati e gli alimenti stagionati

Mangia poco e spesso

Prediligi piatti freschi e leggeri

Al mattino fai colazione con yogurt, frutta fresca e cereali integrali, per iniziare la giornata pieno di energie

Dove comprare i cibi "anti-afa" a Padova?

