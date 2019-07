Frullati e smoothie estivi: cinque ricette gustose e rinfrescanti

Fa caldo e tutto quello di cui si ha bisogno è trovare un po’ di refrigerio e vi sono molti modi per trovare un po’ di pace dalla calura estiva, uno di questi è realizzare in casa frullati gustosi e salutari, ricchi di vitamine e sostanze antiossidanti, da consumare a merenda o a colazione.

Innanzitutto distinguiamo tra smoothie, frullati e frappè.

Lo smoothie è una bevanda vitaminica composta da frutta o verdura, senza latte o altri ingredienti. Essendo quasi del tutto priva di liquidi, si presenta sotto forma di purea dalla consistenza densa e ha un ridotto contenuto calorico. Quando non è indicato diversamente, per ottenere uno smoothie basterà frullare assieme gli ingredienti per 60 secondi alla velocità massima del vostro frullatore; inoltre fai sempre molta attenzione che la frutta sia ben matura, altrimenti rischi che il sapore tenda ad essere asprigno.

I frullati, invece, sono i parenti più golosi degli smoothie, contenendo una base di latte, yogurt o gelato. Infine, il frappè è tale solo se presenta al suo interno ghiaccio tritato, ideale quindi per le serate estive.

Ecco allora 4 ricette rinfrescanti, disintossicanti e salutari più una davvero dolce, perfetta per i più golosi o per uno strappo alla dieta!