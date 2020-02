Come capire se la dieta non funziona

Pensare che mettersi a dieta sia sinonimo di patire la fame è una convinzione molto comune, ma non c'è niente di più sbagliato. Infatti, l'obiettivo principale di una dieta, oltre ovviamente a far perdere peso, è quello di educare la persona ad una alimentazione sana e completa, da mantenere per il resto della vita. Il trucco fondamentale per dimagrire ed alimentarsi in modo corretto e bilanciato, infatti, non è mangiare poco, ma mangiare bene.

Purtroppo, sempre più persone decidono di affidarsi a diete improvvisate, che magari lì per lì portano ai risultati sperati ma che, a lungo andare, comportano rischi e carenze anche gravi per l'organismo.

Essere sempre stanco, giù di morale o avere frequenti mal di testa, possono essere alcuni dei campanelli d'allarme che il tuo corpo ti invia, per farti capire che stai seguendo una dieta sbagliata o che non rispetta le tue esigenze. Ecco allora i principali segnali che ti fanno capire che segui una dieta sbagliata e i consigli per porre rimedio.

Mal di testa frequenti

Avere spesso mal di testa è un segnale molto chiaro che stai seguendo una dieta poco equilibrata. Ad esempio, uno degli effetti collaterali delle diete iperproteiche è proprio il mal di testa, ma ne possono essere causa anche troppe poche calorie o troppa caffeina. Come rimediare? Se al mattino soffri spesso di mal di testa, prova a integrare la tua colazione con una o due fette biscottate in più, magari con l'aggiunta di un velo di marmellata. Inoltre, ricordati di non saltare mai lo spuntino di metà mattina e, se senti di avere ancora fame, di integrarlo con verdure crude, che saziano aggiungendo pochissime calorie.

Sensazione continua di stanchezza

Quando si inizia una dieta è possibile sentirsi stanchi e affamati, soprattutto perché il corpo ha bisogno di tempo per abituarsi alle novità. Ma se dopo un paio di settimane continui a sentirti sempre stanco, magari anche con difficoltà ad alzarti la mattina, probabilmente la dieta che segui è eccessivamente restrittiva per te; una dieta equilibrata, infatti, assicura al tuo organismo tutti i nutrienti e le vitamine necessarie a sentirsi bene e in forze. Che fare allora? Assicurati di seguire alla lettera il tuo piano alimentare, senza ulteriori privazioni auto- imposte, ma se già lo stai facendo, probabilmente è necessario modificare la tua dieta attuale.

Gonfiore addominale

Avere spesso la pancia gonfia è indubbiamente un segnale che qualcosa non va nel proprio piano alimentare. Il gonfiore addominale può essere dovuto all'assenza di alcuni alimenti, all'assunzione di bevande gassate o di troppe fibre. Ricordati sempre di consumare i pasti con calma, masticando bene ogni boccone, e cerca di condurre uno stile sano a 360°, eliminando fumo e alcolici, bevendo spesso e praticando attività fisica.

Pelle secca

Da quando hai iniziato la dieta la tua pelle tende ad essere particolarmente secca? Probabilmente, è perché assumi pochi alimenti dissetanti e idratanti, come frutta e verdura, e/o poca vitamina B. Ricorda che mangiare in modo equilibrato è fondamentale anche per la salute della pelle, che si nutre anche delle vitamine, dei nutrienti e degli oligo elementi che il nostro organismo assume attraverso l'alimentazione. Evita quindi diete troppo restrittive, e cerca sempre di seguire una dieta sana e ben bilanciata, che ti assicuri il giusto apporto nutrizionale e vitaminico. Inoltre, cerca di fare il pieno di alimenti ricchi di vitamina B (fegato, cereali integrali, legumi, frutta secca e a guscio, uova, verdure a foglia verde), che favoriscono la rigenerazione di pelle e tessuti, e non dimenticarti di bere spesso.