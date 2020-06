Come posso usare CBD cristalli a supporto del mio benessere?

Tra poco entrerai nel mondo dei cristalli CBD e potrai conoscere tutte le loro caratteristiche, in particolare quelle che possono aiutarti a implementare e potenziare il benessere generale del tuo organismo, in maniera sicura e facile.

Potrai conoscere più da vicino le modalità e i vantaggi dei prodotti a base di CBD e comprendere in che modo l’uso di cristalli CBD può aiutare a migliorare il tuo organismo.

Entriamo nel vivo, per sapere tutto quello che si cela dietro al mondo dei cristalli di CBD puro.

Vedremo in che modo rivolgersi solo ad aziende competenti, come Canzon, per citarne una di quelle che investono in ricerca e sviluppo e sono fortemente orientate verso la lavorazione di prodotti a base di CBD testati, organici, naturali e sicuri.

CBD: cosa significa esattamente questa sigla

CBD è in realtà il nome semplificato e più comunemente utilizzato per indicare il cannabidiolo, una delle sostanze contenute nella pianta di cannabis light. I cristalli di CBD derivano, quindi, dalla lavorazione del cannabidiolo: ma in cosa consiste e quali sono i potenziali benefici sul nostro organismo?

Innanzitutto occorre conoscere più da vicino le caratteristiche del CBD, oggetto da anni di diversi studi, che sembrano aver dimostrato che tale sostanza possa effettivamente essere una risorsa molto utile, per il benessere generale del nostro corpo.

Il CBD si relaziona con il sistema endocannabinoide presente nel corpo umano. Solo fino a pochi anni fa non si sapeva neanche dell’esistenza del sistema endocannabinoide nel corpo umano, ma gli studi e le ricerche condotti sul CBD, hanno permesso di venirne a conoscenza.

In particolare, sono gli studi relativi alle possibili proprietà terapeutiche del CBD ad aver messo in evidenza il modo in cui CBD e sistema endocannabinoide entrano in comunicazione, attivando i recettori CB1 e CB2 del corpo umano, i quali mandano impulsi al sistema nervoso centrale.

Gli studi hanno cercato di comprendere se il CBD possa essere un supporto valido nei pazienti con patologie particolari e degenerative quali, ad esempio, la sclerosi multipla, nel decorso post traumatico o nelle terapie per combattere il dolore cronico.

Specialisti e ricercatori lavorano da anni per capire in che modo il CBD agisce con il sistema endocannabinoide, specialmente riguardo ai possibili effetti per alleviare i sintomi di diverse condizioni psico fisiologiche, quali gli attacchi d’ansia per esempio.

In particolare sembrerebbe che il CBD possa svolgere un ruolo importante nei casi di:

Problemi di insonnia

Problemi di ansia e stati di stress

Dolori post traumatici, in seguito a interventi chirurgici

Stati di epilessia

Dolori cronici

Stati infiammatori di varia natura

Disfunzioni ormonali

Problemi della pelle, come l’acne, la psoriasi, ecc.

Cali di attenzione o problemi di memoria

Senso di nausea

Stati convulsivi, derivanti da cause diverse

Pare infatti che il CBD possa essere in grado anche di rafforzare le cellule del corpo umano e potenziare il sistema immunitario.

A fronte di numerose possibili condizioni in cui il CBD sembra poter apportare benefici, va anche sottolineato che il suo utilizzo non causa effetti psicoattivi, come invece potrebbe accadere se - al contrario - si utilizzassero prodotti a base di THC.

Il THC, ovvero tetraidrocannabinolo, è un’altra sostanza presente nella pianta di canapa che però, a differenza del CBD, causa effetti psicotropi.

L’utilizzo del THC, tuttavia, deve rigorosamente rientrare in determinati parametri di sicurezza e attestarsi in quantità limitata e non superiore allo 0,06%.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che vorresti sapere riguardo ai cristalli CBD e al loro utilizzo nella tua vita di ogni giorno.

Cristalli di CBD e loro caratteristiche principali

Una volta approfondite le informazioni necessarie, con le quali probabilmente hai potuto fare chiarezza sul CBD e il suo significato, è il momento di conoscere più da vicino in cosa consistono i cristalli di CBD e in che modo possono rappresentare un supporto valido ed efficace per il tuo benessere.

I cristalli di CBD sono una delle tante forme in cui il CBD viene lavorato e si presentano, appunto, come cristalli purissimi.

I cristalli seguono un procedimento di lavorazione molto affidabile, in quanto dalla pianta di canapa il CBD viene estratto secondo la tecnica del sistema CO2. Tale sistema di estrazione permette al CBD di essere separato dalle altre sostanze senza utilizzare solventi, che potrebbero essere tossici. Allo stesso tempo, l’estrazione con sistema CO2 garantisce l’integrità dei cristalli e la totale assenza di tossicità.

Tale metodo, infatti, salvaguarda sia la salute dell’uomo che quella dell’ambiente.

I cristalli vengono quindi sottoposti a un processo di isolamento, dal quale si raggiunge una purezza totale. Tale processo di isolamento dei cristalli contribuisce a preservare la purezza dei cristalli e di conseguenza i principi attivi che ne fanno parte, i quali in tal modo non subiscono alterazioni.

Durante il processo di isolamento dei cristalli, questi ultimi vengono separati dalle resine, da tutti i cannabinoidi diversi dal CBD, dalla clorofilla e dal THC. In tal modo si ha la sicurezza di ottenere solo la molecola di CBD nella sua espressione più pura.

La caratteristica principale dei cristalli di CBD consiste nel fatto di essere organici e biologici al 100% e nel non contenere THC, oltre che nessun terpene o altro cannabinoide, al di fuori del CBD. Inoltre sono considerati prodotti vegani e questo li rende fruibili da chiunque.

Non è quindi certo difficile intuire come i cristalli di CBD siano considerati a ragione la forma più pura di CBD.

Tra i principali vantaggi del CBD sotto forma di cristalli purissimi, c’è il fatto di essere molto versatile e adattarsi agli utilizzi più diversi. Questo vuol dire che puoi averli sempre con te, per ogni evenienza si rendesse necessaria. Puoi utilizzarli da svapare o da aggiungere ad altri prodotti a base di CBD.

In ogni caso, è sempre consigliabile rivolgerti al parere del tuo medico curante, che saprà fornirti tutti i consigli necessari.

Cristalli di CBD: considerazioni e conclusioni

Se sei giunto fino a qui, di certo hai imparato molti più dettagli riguardo al CBD e ai cristalli di CBD. Sicuramente ti sarà anche molto più chiara la loro efficacia e la possibilità di rappresentare un supporto per il tuo benessere generale, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico.

Il loro processo di estrazione garantisce non solo la loro totale purezza, ma anche l'assenza di sostanze nocive o chimiche e allo stesso tempo l’assenza di THC.

A fronte di numerosi vantaggi, ormai ti sarà anche evidente che, grazie alla loro purezza totale, i cristalli di CBD non rappresentano rischi per te e per l’ambiente.

Si tratta infatti di prodotti organici e per questo utilizzabili in molte occasioni, in diverse circostanze e in contesti differenti.

I cristalli di CBD non contengono sostanze dannose per il tuo organismo e sono considerati biologici: questo aspetto ne fa un prodotto alla portata di tutti.

Averne con te sempre una scorta, ti permette di poter ricorrere ai cristalli ogni volta che ne avrai bisogno, specialmente se ricorri ad aziende competenti che pongono al primo posto l’importanza di salvaguardare la tua salute.