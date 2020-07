I benefici delle terme per prevenire l’invecchiamento osteo-articolare e rafforzare il sistema immunitario

Riceviamo e pubblichiamo:

"Una settimana di immersione totale nell’autentico mondo termale per prevenire in modo naturale ed efficace l’invecchiamento osteo-articolare e rafforzare il sistema immunitario: la proposta viene dall’Ermitage Bel Air Medical Hotel di Abano, hotel storico, e fra i più conosciuti, dell’area delle Terme Euganee, la principale d’Europa. Il loro famosissimo fango (le cui proprietà erano conosciute e sfruttate fin dal tempo dei Romani) è un talismano di salute assolutamente naturale: le sue riconosciute virtù terapeutiche derivano infatti dalle proprietà dell’acqua calda termale in cui viene fatto maturare, che gli attribuiscono un potente potere antalgico ed antinfiammatorio. Non solo, le ultime evidenze scientifiche in questo periodo di Covid-19, mostrano come l’esposizione a acque, fanghi e vapori termali, abbia effetti positivi anche sul sistema immunitario.

All’Ermitage vacanze termali su misura

La fine dell’estate e l’autunno sono il periodo migliore dell’anno per concedersi una salutare vacanza alle terme, più che mai indispensabile soprattutto quest’anno, e per rafforzare l’organismo in vista dell’inverno. L’Ermitage Bel Air, primo medical hotel italiano, è l’albergo di classe dove ciascuno può ritagliarsi la propria vacanza termale su misura, con un’attenta assistenza medico specialistica. In assoluta comodità e relax, dato che tutti i servizi sia di salute che di benessere, sia termali che di medicina fisica e riabilitativa sono interni al resort e perfettamente integrati con l’ospitalità alberghiera. Un luogo privilegiato per ritemprare corpo e spirito, abbinando le cure termali al relax nella cornice incontaminata del Parco Naturale dei Colli Euganei.

Sorgenti termali private e calde piscine

L’hotel ha 3 sorgenti termali private, da cui sgorgano oltre 10.000 litri d’acqua al minuto alla temperatura di 84 C°. Le acque salso bromo iodiche sono il cuore dell'attività dello stabilimento termale interno, dedicato alla fango balneoterapia: acqua e argilla sono elementi terapeutici, unici ed inimitabili, il cui principio attivo antalgico e antiinfiammatorio è scientificamente certificato e protetto da un brevetto europeo. Integralmente naturale, l’argilla bio-termale utilizzata dall’Ermitage proviene da un laghetto situato poco lontano, ad Arquà Petrarca. La sua maturazione in acqua termale dura almeno 60 giorni e gli conferisce la plasticità e le caratteristiche chimico-fisiche che lo rendono terapeutico.

Le acque termali, portate a temperatura più bassa, ma sempre calde, alimentano anche le piscine interna ed esterna dell’hotel, dotate di circuito relax e giochi d’acqua, dove si nuota all’aperto avvolti dal tepore anche quando il clima diventa più rigido. In piscina, seguiti da laureati in fisioterapia e nelle scienze motorie, è inoltre possibile seguire sedute di idro-chinesi terapia individuali ed assistite. La rieducazione motoria in acqua termale è particolarmente efficace sia nel recupero fisico (in seguito a traumi e interventi chirurgici) che nella cura di dolori articolari connessi con l’invecchiamento. Una riabilitazione di tipo iso-cinetico, svolta in totale sicurezza ed in assenza di peso, si rivela la migliore soluzione nella correzione della postura e nel potenziamento muscolare, anche in presenza di piccole limitazioni del movimento.

Settimane e weekend

Fra le molte proposte dell’Ermitage per una vacanza termale rigenerante, tutte con assistenza medica sia di base che specialistica, ciascuno può trovare quella che fa al caso suo. Eccone alcune:

Il Programma Termale Dolce, ad esempio, è l’ideale per la cura naturale di dolori ed infiammazioni osteo-articolari e per rafforzare il sistema immunitario: una salutare settimana con visita medica d’ammissione, fanghi, bagni termali, massaggi di reazione post fangoterapia, inalazioni termali, libero accesso alle piscine e ai corsi di Stretching Pilates e Aqua-Gym. Il tutto con il corollario di un’alimentazione sana, gustosa e calibrata, e con la possibilità di seguire, volendo, anche un regime detox o vegano (a partire da 920 € per un soggiorno di 7 giorni, trattamenti inclusi).

Alimentazione, Terme e Fitness per un dimagrimento equilibrato e duraturo – Il Programma Fit mira a prevenire le malattie metaboliche, ridurre il grasso in eccesso e far recuperare la capacità aerobica. Punta al miglioramento dello stile di vita, “educando” i partecipanti a modificare le proprie abitudini quotidiane, dall’alimentazione alle attività motorie propedeutiche a mantenersi al riparo da rischi il sistema cardio-circolatorio. Il primo effetto visibile è un dimagrimento equilibrato e stabile. Abbina i cicli di fango-balneo-terapia e massoterapia ad un Programma nutrizionale e Cardio fitness interamente personalizzato in base all’età e alle esigenze fisiche di ciascuno. Per avere riscontro immediato dei risultati ottenuti, è previsto aun check-up fisiologico pre e post trattamento (7 notti in pensione completa da 1.980 €). Il Programma Fit può essere seguito a prezzi particolari dal 24 ottobre al 7 novembre in occasione delle Settimane della Ricerca scientifica. Si potrà scegliere fra 2 programmi: quello “dolce” di una settimana e quello “intenso” di due. I partecipanti si avvarranno di servizi e condizioni esclusive, ad iniziare dalla consulenza diretta del Prof. Domenico Corrado (Cardiologo e Medico sportivo dell’Università di Padova) e del Prof. Fulvio Ursini (Biochimico all’Università di Padova) che studieranno per ogni paziente un’alimentazione ottimizzata e un programma di allenamento cardio-fitness personalizzato con personal trainer (una settimana in pensione completa 1.300 €, due settimane 2.350 €).

I piaceri dell’ozio - Per chi ha poco tempo a disposizione è stato messo a punto Otium, un programma breve, ma efficace, di trattamenti per il benessere muscolare ed un rilassamento profondo, che prevede – dopo la valutazione medica iniziale – un percorso ai vapori termali, massaggi muscolari, trattamenti individuali decontratturanti in acqua termale, accesso al circuito cardio fitness, alle piscine termali e alla BIO sauna (3 notti in pensione completa a 570 €).

Per informazioni

Ermitage Bel Air – Medical Hotel

Via Monteortone, 50 - 35031 Abano - Teolo (PD)

Tel +39 049 8668111 - Fax +39 049 8630166

ermitage@ermitageterme.it - www.ermitageterme.it

Ermitage Medical Hotel: www.medicalhotel.it

Blog: www.ricettedelbenessere.it

Responsabilità sociale: www.ilsognodieleonora.it

Cura, prevenzione e vacanza convivono armoniosamente all’Ermitage Bel Air Hotel. Gestito da quattro generazioni con professionalità e passione dalla famiglia Maggia, che vi ha trasmesso il proprio amore per l'ospitalità, è uno degli alberghi storici dell'area termale euganea (la più importante d'Europa). Situato nel Parco naturale regionale dei Colli Euganei, fra Abano Terme e Teolo in provincia di Padova, offre ai propri ospiti benessere e relax attraverso un'ampia gamma di cure termali, trattamenti di remise en forme e servizi innovativi completamente accessibili. Proposte arricchite dai risultati di una costante ricerca effettuata con importanti istituti italiani e stranieri e sotto la guida di studiosi di fama internazionale, come il prof. Fulvio Ursini (Ordinario di Biochimica e Scienza dell’alimentazione all’Università di Padova), prof. Stefano Masiero (fisiatra, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova), il prof. Angelo Antonini (neurologo, Università degli studi di Padova), il prof Domenico Corrado (specialista in Cardiologia Sportiva dell’Università di Padova), la dott. Denisa Giardini (specialista per linfedema AIDMOV Losanna).

Dal 2010 Ermitage Bel Air è Medical Hotel con un centro medico-specialistico di Riabilitazione e Medicina Fisica: un prodotto termale innovativo, in cui riabilitazione e prevenzione si coniugano alla vacanza. L'hotel ha fatto dell’accessibilità senza limiti la sua bandiera, adeguando accoglienza, servizi, assistenza e proposte relax alle esigenze di disabili e Over 65: dal 2017 è stato premiato come miglior albergo italiano nell’accoglienza degli ospiti con deficit o disabilità motorie e in quella riservata ai Senior ai “Village For All Awards”, gli “Oscar dell’accessibilità”.

In collaborazione con l’Hospice Pediatrico di Padova, la famiglia Maggia ha creato il progetto Il Sogno di Eleonora (www.ilsognodieleonora.it), dedicato a bambini e ragazzi affetti da gravi patologie invalidanti, che vengono ospitati con la famiglia in una suite appositamente attrezzata, al fine di garantire un periodo di serena vacanza con programmi riabilitativi intensivi e mirati sotto controllo di specialisti, a titolo completamente gratuito."

Gallery