Maschere per il viso fai da te: quattro ricette con ingredienti naturali

Trovare una maschera per il viso che si addica alle nostre necessità spesso costa tempo ma, soprattutto, denaro. Per scegliere il cosmetico giusto bisogna documentarsi e, una volta selezionato, testarlo per capire se è realmente adatto al nostro tipo di pelle. Per questo motivo ti proponiamo quattro ricette davvero semplici che ti permetteranno di realizzare delle maschere per il viso 100% home made.

Provare per credere!

1. Maschera per il viso effetto scrub

Ti serviranno:

yogurt bianco

1 tuorlo d’uovo

succo di limone

zucchero

Mescola tutti gli ingredienti aggiungendo per ultimo lo zucchero, che sarà il tuo esfoliante naturale. Applica la maschera sul viso facendo due strati e lascia agire per 5/10 minuti. Trascorso il tempo necessario, lava il viso prima con acqua tiepida, poi con quella fredda.

2. Maschera idratante super dolce

Se hai la pelle secca, puoi sperimentare una maschera dolcissima: frulla o schiaccia con la forchetta la polpa di una banana e aggiungi qualche cucchiaio di yogurt, per creare un impasto non troppo liquido. Se vuoi, puoi aggiungere anche qualche goccia di olio di avocado, rosa mosqueta o karitè.

3. Maschera purificante contro brufoli e punti neri

Occorrente:

miele

cannella

Per realizzare questa miscela unisci due cucchiaini di cannella e un cucchiaio di miele. Applica poi la crema sul viso con movimenti circolari delle dita. Puoi utilizzare questa maschera anche una volta a settimana, ma ricordati di sciacquare sempre il tutto con abbondante acqua tiepida.

Per intensificare l'effetto purificante della maschera, puoi preparare la pelle riempiendo una bacinella d'acqua calda, a cui aggiungerai qualche goccia di olio essenziale, come quello di rosmarino, eucalipto o tea tree, e un cucchiaio di bicarbonato. Copri la testa con un asciugamano e lascia che i vapori dell’acqua purifichino la pelle del tuo viso! Dopo circa 15 minuti la tua pelle sarà pronta per una pulizia del viso o per l’applicazione della maschera.

4. Maschera antirughe ai mirtilli

Per realizzare questa maschera contro le rughe ti servono un pugno di mirtilli freschi e un vasetto di yogurt magro naturale. Procedi pressando i mirtilli in una ciotola, aggiungi lo yogurt e mescola il tutto. Distribuisci poi il composto sulla pelle, lasciandolo in posa per 15 minuti. Infine, risciacqua e massaggia la pelle.

Consigli utili

Applica la maschera subito dopo averla preparata, così che non perda efficacia, e sul viso perfettamente pulito.

