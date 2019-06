Parchi in movimento: sport nel verde per tutti a Montegrotto Terme

Attività motoria all’aria aperta nel verde dei parchi pubblici: è “Parchi in movimento”, l’iniziativa dell’assessorato allo Sport del Comune di Montegrotto Terme per questo mese di giugno e per il prossimo luglio.

Attività fisica

«Abbiamo pensato a una proposta - spiega l’assessore Pier Luigi Sponton - che possa incentivare l’attività fisica e un corretto stile di vita a beneficio di tutti i cittadini, creando nel contempo un’occasione di aggregazione e socializzazione. Grazie alla collaborazione delle tante società sportive presenti sul nostro territorio, abbiamo promosso una serie di attività ludico-motorie che permetteranno a tutti di apprezzare i nostri parchi cittadini rendendoli luoghi più belli, sicuri e ricchi di positività».

Parchi

I parchi coinvolti, in vari giorni e orari, sono parco Mostar in via Aureliana, parco Diritti dei Bambini in via Petrarca e la piastra Polivalente in via Fasolo. Numerose le discipline proposte, alcune gratuitamente altre con un contributo a carico dell’utente: viet tai chi, yoga, ginnastica ritmica per bambine, flex and flow zumba fitness, ginnastica posturale, pilates, spada antica, total body, arti marziali, gym park, propedeutica shaolin, danza e arte per bambini e pattinaggio.