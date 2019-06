Piscine per l'estate 2019 a Padova: gli orari di apertura e le tariffe

Le piscine all’aperto sono un must dell’estate. Per chi rimane in città nei mesi caldi, rappresentano infatti una bella valvola di sfogo e di evasione, e anche un piacevole modo per divertirsi facendo un po’ di attività fisica. Ecco la mappa delle piscine padovane che apriranno le proprie strutture durante la bella stagione, con orari e prezzi a misura di ogni tasca.

Padova Nuoto

Negli impianti di via Decorati al valor civile 2 la piscina è aperta con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30. Il mercoledì dalle 9 alle 22. Sabato, domenica e i festivi dalle 9 alle 22. Ingresso feriale intero 8 euro, ridotto 7 euro. Noleggio lettino 3 euro. Nel pomeriggio, dalle 16, prezzo intero 5,50 euro, ridotto 5 euro. Pausa pranzo (dalle 12 alle 15) 5,50 euro. Il giornaliero festivo ha un costo di 9 euro, ridotto 8 euro; pomeriggio (dalle 16) intero 7,50 euro e ridotto 6,50 euro. Info web http://www.padovanuoto.it/piscina-libera/

Plebiscito

Al centro sportivo di via Guglielmo Geremia 2/2, le piscine sono aperte per il nuoto libero tutti i giorni dal lunedì a domenica dalle 9 alle 19, il mercoledì anche dalle 18 alle 22.30. Escluso il mese di agosto, martedì e venerdì anche dalle 20.45 alle 22, e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.15. Ingresso singolo feriale 8 euro, 6,50 euro ridotto; ingresso singolo festivo 9,50 euro, 7,50 euro ridotto. Noleggio ombrellone 3 euro; lettino 3 euro, sdraio 1,50 euro. Disponibili promozioni e abbonamenti. Info web https://www.news2001.it/padova/piscine-e-parco-estivo/

Centro Sportivo 2000

Le piscine di via Pioveghetto, zona Cave, (ingresso tennis: Via Pioveghetto 9, ingresso nuoto: Via Naccari 37 – 35136 Padova) dal lunedì al venerdì sono aperte giugno e luglio dalle 9 alle 21.45 (dalle 7.30 alle 9 riservato agli abbonati). Sabato e domenica, invece, dalle 9 alle 19. Ad agosto tutti i giorni dalle 9 alle 19. Ingresso piscine feriale intero 9 euro (ridotto 7), festivo 11 euro (ridotto 8 euro). Lettino 3 euro, lettino plastica 2 euro. Disponibili vantaggiose promozioni e abbonamenti. Info web https://www.impiantisportivi2000.it/nuoto-piscine

Piscina Villa Italia

La piscina in via San Marco, 51 a Padova è sempre aperta, da giugno (da sabato 8) a settembre, dalle 10 alle 19. Prezzo infrasettimanale 8 euro, weekend: 15 euro il sabato e 18 euro la domenica e festivi. Info web https://www.villaitaliapadova.it/

éSWIM - Villa Ferri Beach

La piscina si trova in via Bosco Papadopoli 2/A. Gli orari di apertura da giugno a inizio settembre sono dalle 9 alle 21 tutti i giorni. Con il seguente listino. Dal lunedì al venerdì: adulti 11 euro; bambini fino agli 11 anni dal lunedì al venerdì gratis; ridotto (11- 14 anni) 8 euro. Sabato e domenica: adulti 15 euro; ridotto (4 – 14 anni) 10 euro. Questi prezzi includono sdraio, ombrellone e l'accesso all'area giochi nel parco compresi gli scivoli in acqua per i bambini e il tesseramento ASI. Info web http://www.gruppoelan.it/eswim/

Piscine Villa Ferri

Piscine Villa Ferri in via Bosco Papadopoli, 2. Tra le infrastrutture disponibili presso Villa Ferri ci sono due piscine scoperte che si affaccia su un rilassante giardino verde, ideale per trascorrere giornate in totale relax. A disposizione della clientela anche i campi da calcio in erba sintetica, i campi da beach Volley e beach Tennis. Due piscine: una per adulti (profondità 1,60 m.) con idromassaggio e laguna e una seconda piscina (profondità 0,5 m.) dove far giocare in tutta sicurezza i vostri bambini. Non è richiesto l'uso della cuffia. La piscina è aperta dalle ore 9 alle ore 19. Dal Lunedì al Venerdì 5 euro per i servizi (ombrellone, lettini, docce calde, utilizzo aree ristoro). Sabato, Domenica e Festivi il prezzo dei servizi è di 10 euro per gli Adulti e 5 euro per i Bambini (fino a 8 anni). I bambini con meno di 3 anni non pagano i servizi. Info web https://www.centrovillaferri.it/piscine.html

Padovaland

Il parco giochi acquatico di viale della Regione Veneto, 6 in zona industriale a Padova, è aperto dall'8 giugno all'8 settembre aperti tutti i giorni, dalle 10 alle 18.30. Biglietti: giornaliero adulto 20 euro, bambino 14 euro; pomeridiano (dalle ore 14.30) adulto 15 euro, bambino 10 euro. Venerdì low cost: adulto 15 euro e bambino 10 euro tutto il giorno. Info web http://www.parcopadovaland.it/index.html

Isola Wellness Space Hotel Galileo Padova

Per un relax totale: Isola Wellness Space Hotel Galileo Padova in via Venezia, 30 sono aperti dal 13 giugno fino al 15 settembre. Lettino, Ombrellone, Vasca Dinamica, Telo bagno E se adesso arriva il tanto atteso aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 18. Ingresso dalle 10 alle 16.30, 12 euro; dalle 16.30 alle 19 euro (comprensiva di Spa, aperitivo, accappatoio e telo) 26 euro. Info web https://www.isolaclub.com/padova/ e al numero 0498071203