Nuovo servizio "sportello punto di ascolto emergenza coronavirus" a Cittadella

Al fine di supportare al meglio la comunità il comune di Cittadella ha pensato di istituire un servizio gratuito di consulenza psicologica e psicoeducativa. Il problema oggettivo del “coronavirus” diventa problema soggettivo in relazione al vissuto psicologico, alle emozioni e paure che il tema suscita nelle diverse persone. La “percezione del rischio” può essere distorta e amplificata sino a portare a condizioni di panico che aumentano il rischio, perché portano a comportamenti meno razionali e ad un abbassamento delle difese, anche biologiche, dell’organismo.

A chi è rivolto? A tutti

Tutti coloro che sentano il bisogno di avere un appoggio professionale ed un ascolto empatico per le emozioni che questo eccezionale evento ha creato in noi e nella nostra comunità.

Alcune categorie sono maggiormente esposte ai rischi psicologici legati alla gestione dell'emergenza come: bambini, mamme in attesa e neo- mamme, personale sanitario e parasanitario, addetti delle forze dell'ordine, coloro che hanno subito gravi contraccolpi economici, coloro che hanno rischiato di perdere o hanno perso una persona cara. Vorremmo rendere i nostri concittadini sereni e sentirsi sereni nel chiedere aiuto.

Cosa troverai

Ascolto, empatia e strumenti utili per affrontare la situazione di emergenza. L’intervento si pone come attività di supporto di primo livello.

Chi troverai e come accedere al servizio

Dott.ssa Pamela Todesco, psicologa psicoterapeuta, socia EMDR 3495790244; email: info@pamelatodescopsicoterapeuta.it

Dott.ssa Marina Bettiati, psicologa psicoterapeuta 3496943931; email: bettiatimarina@gmail.com

Il servizio e' gratuito

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/sportello-punto-di-ascolto-emergenza-coronavirus