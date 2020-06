LloydsFarmacia a Padova: dal 15 giugno, per gli ‘over 65’, si rinnova la consegna gratuita a domicilio

LloydsFarmacia annuncia la riconferma del servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci a sostegno della fascia di popolazione più fragile degli ‘over 65’. Per i mesi di giugno e luglio è confermata la partnership con Bayer Italia. Nei tre mesi più caldi dell’anno, nella città di Padova, dal 15 giugno al 31 agosto 2020, sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito per gli ‘over 65’.

Le faramacie a Padova

Sono sette le LloydsFarmacia di Padova che offrono il servizio:

Farmacie Comunali-LloydsFarmacia Indirizzo Telefono Farmacia Alla Pace Via Rezzonico, 14 049 - 656925 Farmacia Ciamician Via Ciamician, 56 049 - 620845 Farmacia Palestro Via Palestro, 28 049 – 8710104 Farmacia San Bellino Via D. Bramante, 12 049 - 614044 Farmacia San Lorenzo Via E. Petrella, 6 049 - 606173 Farmacia Santa Rita Via Facciolati 35 049 - 755361 Farmacie LloydsFarmacia Indirizzo Telefono Farmacia Guizza Via Guizza, 200 049 – 684355

L’elenco completo delle 169 LloydsFarmacia aderenti su territorio nazionale al LINK: https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare.

Come funziona il servizio

Le modalità di accesso al servizio sono pensate per agevolarne e incentivarne il più possibile l’utilizzo. Il servizio, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati. Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa contattare la LloydsFarmacia preferita.

Un aiuto alla popolazione

L’iniziativa viene ulteriormente rinnovata in prospettiva dei mesi più caldi dell’anno e del protrarsi di una fase delicata e complessa per l’intera cittadinanza, a causa della pandemia, sia pure in fase di progressivo contenimento, e rinnova l’impegno ad offrire servizi mirati alla popolazione.

«Anche in prossimità di un’estate per forza di cose così particolare, desideriamo rinnovare e confermare, giorno per giorno, il nostro grazie, il nostro impegno e la nostra vicinanza a tutta la cittadinanza e al sistema-Paese. Si tratta di un’Italia che affronta una sfida inedita e cruciale nel ‘prendersi cura di sé’. Un’Italia in cui vediamo la speranza e la forza per affrontare insieme il presente e guardare più che mai al futuro». È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia.

Il servizio di ‘prenotazione&ritiro in farmacia’

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di prenotare tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirare poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare questo servizio di ‘prenotazione&ritiro’ in Farmacia, disponibile gratuitamente, in 206 LloydsFarmacia. Elenco delle farmacie al LINK https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare.